HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 20 de agosto

R.H.

Martes, 19 de agosto 2025, 18:32

Tal día como hoy cumple años:

Demi Lovato (Albuquerque, EE.UU., 20 de agosto de 1992): actriz, cantante y compositora.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1648.- Victoria francesa sobre el ejército español en la Batalla de Lens, la última gran batalla entre ambas potencias en la guerra de los Treinta Años (1618-1648).

1710.- Tropas del archiduque Carlos de Austria (Habsburgo) vencen al ejército de Felipe V de Borbón en la batalla de Zaragoza durante la Guerra de Sucesión Española.

1911.- «The New York Times» envía el primer telegrama comercial que recorre el mundo para probar en cuánto tiempo se transmitía, y lo hizo en 16,5 minutos.

1914.- El escritor y filósofo vasco, Miguel de Unamuno, es destituido, por primera vez, como rector de la Universidad de Salamanca por razones políticas.

– Durante la I Guerra Mundial, los alemanes ocupan finalmente Bruselas y Lieja tras encontrar enconada resistencia en Bélgica.

1940.- León Trotsky sufre un ataque del comunista catalán Ramón Mercader, quien le clava un piolet en la cabeza, en su casa de México donde vivía exiliado.

1965.- Los profesores universitarios López Aranguren, García Calvo y Tierno Galván son apartados de la universidad, acusados por el régimen franquista de incitar a la subversión.

1968.- Tropas soviéticas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia y ponen fin a la Primavera de Praga, iniciada siete meses antes.

1975.- Se lanza en EEUU la sonda espacial robótica Viking 1 para explorar la superficie de Marte.

1977.- La NASA lanza la sonda espacial Voyager II, única nave espacial que ha visitado los dos planetas gigantes: Urano y Neptuno.

1979.- Bob Dylan publica el disco «Slow train coming», con el que hizo saber al mundo que se había convertido al cristianismo.

1989.- Cerca de 60 personas mueren al chocar un bote de recreo con la draga Bowbelle sobre el Támesis, a su paso por Londres.

1991.- El Parlamento de Estonia proclama su independencia de la URSS.

1992.- El Parlamento jordano legaliza el multipartidismo político tras la apertura democrática que impulsó el rey Husein en 1989.

1995.- Los líderes de las siete facciones implicadas en la primera guerra civil de Liberia firman un acuerdo de paz y el retorno a la democracia.

2008.- 154 personas mueren al estrellarse un avión de Spanair, con destino a Gran Canaria, cuando iba a iniciar maniobras de despegue en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

2015.- El Frente Nacional francés expulsa del partido a su cofundador, Jean-Marie Le Pen, por decir que las cámaras de gas de los campos de concentración nazis son un detalle de la historia.

2020.- El principal opositor ruso Alexei Navalni, sobrevive tras ser envenenado durante su viaje de regreso a Moscú desde la ciudad siberiana de Tomsk.

Nacimientos un 20 de agosto

1778.- Bernardo O'Higgins, héroe y artífice de la independencia de Chile.

1901.- Salvatore Quasimodo, poeta italiano, Nobel-1959.

1935.- Francisco Valladares, actor español.

1936.- Antonio María Rouco Varela, arzobispo español.

1937.- José Luis Cantero, El Fary, cantante español.

1941.- Slobodan Milosevic, expresidente Serbia.

1944.- Rajiv Gandhi, político indio.

1946.- Laurent Fabius, político francés.

1948.- Nace el músico británico Robert Plant, cantante de Led Zeppelin.

1975.- José Tomás Román Martín, torero español.

1992.- Demi Lovato, actriz y cantante estadounidense.

Muertes un 20 de agosto

1572.- Miguel López de Legazpi, conquistador de Filipinas.

1854.- Joseph Schelling, filósofo alemán.

1914.- Papa Pío X.

1915.- Paul Erlich, médico e investigador alemán.

1917.- Adolf von Baeyer, químico alemán, premio Nobel.

1994.- Linus Pauling, estadounidense, Nobel de Química 1954 y de la Paz 1962.

1995.- José Luis Fernández del Amo, arquitecto español.

2006.- Joe Rosenthal, reportero de guerra estadounidense.

2012.- Tony Scott, cineasta británico.

2017.- Jerry Lewis, cómico estadounidense.

.- Nati Mistral, actriz y cantante española

2018.- Andrés Aylwin, político demócrata cristiano chileno.

2021.- Arturo Cuenca, artista plástico y pintor conceptual cubano

.- Larry Harlow, legendario pianista estadounidense, miembro de la Fania All Stars.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  3. 3 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  4. 4 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  5. 5 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  6. 6 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  7. 7 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  8. 8 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  9. 9 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  10. 10 El parque de San Fernando de Badajoz amanece de nuevo con pintadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 20 de agosto

Tal día como HOY, 20 de agosto