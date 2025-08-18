Tal día como HOY, 19 de agosto

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:49 Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Manolo García , cantautor, 19 de agosto de 1955.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1825.- Ejecución, en Roa de Duero (Burgos), de Juan Martín Díaz «El Empecinado», líder guerrillero durante la Guerra de la Independencia.

1908.- El Parlamento belga aprueba la anexión del Congo.

1914.- Primera Guerra Mundial: tropas alemanas entran en Bélgica y ocupan Lieja y Bruselas.

1917.- El Ejército sofoca la huelga general en España: un centenar de muertos y 2.000 detenidos.

1933.- Primeras estadísticas sobre el desempleo en España: 285.898 parados.

1934.- Un 90% de votantes convalida en plebiscito la concentración de poder de Hitler y de las jefaturas del Estado y Gobierno.

1936.- El poeta Federico García Lorca es fusilado de madrugada, sin ser juzgado, cerca de Granada.

1938.- La Conferencia Episcopal de Fulda (Alemania) advierte en carta colectiva de los peligros graves de la ideología nazi.

1942.- Segunda Guerra Mundial: primer intento para apoderarse de Stalingrado por el general alemán Von Paulus.

1953.- Golpe de Estado del general Faizulla Zahadi en Irán.

1964.- El pozo petrolífero de Ayoluengo I, en Valdeajos (Burgos), comienza a producir hasta 200 barriles diarios.

1966.- Más de 2.500 muertos en un terremoto en Turquía.

1979.- Los cosmonautas rusos V. Liakhov y V. Riumin terminan su viaje de 175 días en el espacio.

1985.- Mueren 300 pasajeros en el hundimiento de un transbordador en el río Songhua, al noroeste de China.

1989.- El Papa Juan Pablo II comienza en Compostela su tercera visita a España.

1991.- Fallido golpe de Estado en la URSS contra el presidente Mijail Gorbachov. Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, encabeza un movimiento contra el levantamiento militar y, dos días después, Gorbachov recupera el poder

1995.- Los españoles Luis Doreste, Domingo Manrique y David Vera campeones del mundo de vela, classe 'Soling', en Kingston (Canadá).

2001.- El piloto alemán Michael Schumacher gana el Gran Premio de Hungría y su cuarto título mundial de Fórmula I.

2003.- Veintidós muertos, entre ellos el representante de la ONU, Sergio Vieira de Mello, y el español Manuel Martín Oar, al estallar un camión-bomba cerca de la sede de la ONU en Bagdad.

2004.- Google, buscador de Internet, comienza a vender acciones en el Nasdaq a 85 dólares, y llega a 135,91 dólares.

2005.- Juan Pablo II reitera la condena del nazismo en la Sinagoga de Colonia.

2006.- Israel detiene al viceprimer ministro palestino, Naser ash Shaer.

2009.- Cuádrupe atentado suicida en Bagdad vinculado a Al Qaeda, con más de 80 muertos.

.- El cirujano español Pedro Cavadas efectúa el primer trasplante de cara, mandíbula y lengua en el mundo.

2010.- Francia deporta a Bucarest al primer centenar de gitanos de los cerca de 700 que París quiere retornar a Rumanía y Bulgaria.

2011.- Benedicto XVI se reúne en Madrid con la Familia Real, en la segunda jornada del Pontífice en Madrid.

2013.- Entra en vigor ley que autoriza el matrimonio homosexual en Nueva Zelanda.

2014.- Un vídeo difundido en foros yihadistas muestra la decapitación del periodista estadounidense James Wright Foley, secuestrado en Siria en 2012.

El 19 de agosto nacieron:

1398.- Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, poeta y soldado español.

1750.- Antonio Salieri, músico italiano.

1800.- Juan José Flores, militar venezolano, y 'padre' y primer presidente de Ecuador.

1849.- Joaquín Nabuco de Araujo, pensador brasileño y abolicionista.

1903.- Guillermo Marín, actor español.

1919.- Malcom Forbes, millonario estadounidense.

.- Joaquín Sóler Serrano, periodista español.

1934.- Joaquín Benito de Lucas, poeta y profesor español.

1940.- José Luis Balbín, periodista español.

1946.- William (Bill) Jefferson Clinton, ex presidente de EEUU.

1952.- Willy Meyer, político español.

1953.- Nanni Moreti, cineasta italiano.

1957.- Luis Francisco Esplá, torero español.

1965.- María de Medeiros, actriz portuguesa.

1971.- Mary Jo Fernández, tenista norteamericana.

1973.- Mette-Marit Tjessem Hoiby, princesa de Noruega.

1977.- Iban Mayo, ciclista español.

El 19 de agosto murieron:

1662.- Blas Pascal, filósofo y científico francés.

1845.- José Ribera Indarte, poeta y escritor argentino.

1918.- Jaime Vera, médico y político socialista español.

1954.- Alcide de Gasperi, estadista italiano.

1959.- Jacob Epstein, escultor británico.

1977.- Groucho Marx, actor cómico estadounidense.

1988.- Jean Paul Aron, escritor francés.

1994.- Edmundo Haya de la Torre, político peruano.

1995.- Pierre Schaffer, compositor francés.

1999.- Irene Lewy Rodríguez, española, más conocida como Irene Falcón, secretaria personal de Dolores Ibárruri, Pasionaria.

2001.- Donald Woods, periodista sudafricano y opositor al «apartheid».

2002.- Eduardo Chillida, escultor guipuzcoano.

2003.- Pedro Terol, tenor español.

2005.- Mo Mowlam, ex ministra británica y adalid del acuerdo de paz en Ulster.

2008.- Levy Mwanawasa, presidente de Zambia.

