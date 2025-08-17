Tal día como HOY, 18 de agosto
Domingo, 17 de agosto 2025, 16:00
Tal día como hoy cumple años:
Damián Flores Llanos, pintor e ilustrador, 18 de agosto de 1963
Robert Redford, actor y director, 18 de agosto de 1936
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1492.- Publicación de la primera edición de la «Gramática sobre la Lengua Castellana», de Antonio Nebrija.
1502.- El navegante originario de España al servicio de la Corona de Portugal, Joao da Nova, descubre un islote al que dio el nombre de la santa del día: Santa Elena.
1796.- El Tratado de San Ildefonso establece una alianza entre España y Francia contra Inglaterra, obra de Godoy.
1850.- Real orden que dio origen al Archivo Histórico Nacional de España.
1892.- Se inaugura la plaza de toros de Lisboa.
1920.- Enmienda constitucional que reconoce el derecho al voto de la mujer en EEUU.
1936.- Federico García Lorca es fusilado, sin juicio, junto a varias personas, cerca de Granada, en el camino que va de Víznar a Alfacar, un mes después de comenzar la Guerra Civil.
1947.- Mueren 155 personas, entre ellas 25 niños huérfanos acogidos en la Casa Cuna, al estallar un depósito de explosivos de la Armada en los astilleros de Cádiz.
1960.- Se pone a la venta en EEUU la primera píldora anticonceptiva femenina.
1987.- Científicos soviéticos, franceses, alemanes y rumanos sintetizan por primera vez el elemento 110 de la tabla periódica de Mendeleiev.
2005.- El Frente Polisario libera en Tinduf (Argelia) a los últimos 404 prisioneros de guerra marroquíes.
2009.- Georgia abandona oficialmente la CEI por la intervención militar rusa de 2008 en su territorio.
2011.- Benedicto XVI preside en Madrid la inauguración de la XXVI de la JMJ católica en la que participan más de millón y medio de peregrinos.
2015.- Entra en vigor en España la nueva Ley de la Infancia.
2019.- El etarra Rafael Caride Simón, uno de los autores del atentado de Hipercor y acogido a la «Vía Nanclares», queda en libertad tras 26 años en cárceles francesas y españolas.
El 18 de agosto nacieron:
1830.- Francisco José I, emperador de Austria y rey de Hungría.
1920.- Shelley Winters, actriz estadounidense.
1929.- Anatoli V. Kuznetzov, escritor soviético.
1930.- Agustín Ibarrola, pintor y escultor español.
1932.- Luc Montagnier, virólogo francés Nobel de Medicina.
1933.- Roman Polanski, cineasta polaco.
1936.- Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia (conocida como la «Duquesa Roja»).
1937.- Robert Redford, actor y director de cine estadounidense.
1952.- Patrick Swayze, actor estadounidense.
1957.- Carole Bouquet, actriz francesa.
1958.- Olga Viza, periodista española.
1969.- Edward Norton, actor estadounidense.
El 18 de agosto murieron:
1850.- Honoré de Balzac, novelista francés.
1936.- Federico García Lorca, poeta y escritor español.
1986.- Juan José Rosón, político español.
1987.- Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileño.
1994.- Yeshayahu Leibowich, filósofo israelí.
1995.- Julio Caro Baroja, antropólogo español.
2004.- Elmer Berstein, compositor estadounidense de bandas sonoras.
2009.- Kim Dae-Jung, expresidente de Corea del Sur y Nobel de la Paz.
2010.- Carlos Hugo de Borbón Parma, dirigente carlista heredero de la Casa Borbón y Parma.
2013.- Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, duquesa de Medinaceli.
2016.- Ana Viqueira, periodista española.
2018.- Kofi Annan, ghanés, ex secretario general de la ONU.
2019.- Encarna Paso, actriz española.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.