Tal día como HOY, 18 de agosto

Las efemérides del día:

1492.- Publicación de la primera edición de la «Gramática sobre la Lengua Castellana», de Antonio Nebrija.

1502.- El navegante originario de España al servicio de la Corona de Portugal, Joao da Nova, descubre un islote al que dio el nombre de la santa del día: Santa Elena.

1796.- El Tratado de San Ildefonso establece una alianza entre España y Francia contra Inglaterra, obra de Godoy.

1850.- Real orden que dio origen al Archivo Histórico Nacional de España.

1892.- Se inaugura la plaza de toros de Lisboa.

1920.- Enmienda constitucional que reconoce el derecho al voto de la mujer en EEUU.

1936.- Federico García Lorca es fusilado, sin juicio, junto a varias personas, cerca de Granada, en el camino que va de Víznar a Alfacar, un mes después de comenzar la Guerra Civil.

1947.- Mueren 155 personas, entre ellas 25 niños huérfanos acogidos en la Casa Cuna, al estallar un depósito de explosivos de la Armada en los astilleros de Cádiz.

1960.- Se pone a la venta en EEUU la primera píldora anticonceptiva femenina.

1987.- Científicos soviéticos, franceses, alemanes y rumanos sintetizan por primera vez el elemento 110 de la tabla periódica de Mendeleiev.

2005.- El Frente Polisario libera en Tinduf (Argelia) a los últimos 404 prisioneros de guerra marroquíes.

2009.- Georgia abandona oficialmente la CEI por la intervención militar rusa de 2008 en su territorio.

2011.- Benedicto XVI preside en Madrid la inauguración de la XXVI de la JMJ católica en la que participan más de millón y medio de peregrinos.

2015.- Entra en vigor en España la nueva Ley de la Infancia.

2019.- El etarra Rafael Caride Simón, uno de los autores del atentado de Hipercor y acogido a la «Vía Nanclares», queda en libertad tras 26 años en cárceles francesas y españolas.

El 18 de agosto nacieron:

1830.- Francisco José I, emperador de Austria y rey de Hungría.

1920.- Shelley Winters, actriz estadounidense.

1929.- Anatoli V. Kuznetzov, escritor soviético.

1930.- Agustín Ibarrola, pintor y escultor español.

1932.- Luc Montagnier, virólogo francés Nobel de Medicina.

1933.- Roman Polanski, cineasta polaco.

1936.- Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia (conocida como la «Duquesa Roja»).

1937.- Robert Redford, actor y director de cine estadounidense.

1952.- Patrick Swayze, actor estadounidense.

1957.- Carole Bouquet, actriz francesa.

1958.- Olga Viza, periodista española.

1969.- Edward Norton, actor estadounidense.

El 18 de agosto murieron:

1850.- Honoré de Balzac, novelista francés.

1936.- Federico García Lorca, poeta y escritor español.

1986.- Juan José Rosón, político español.

1987.- Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileño.

1994.- Yeshayahu Leibowich, filósofo israelí.

1995.- Julio Caro Baroja, antropólogo español.

2004.- Elmer Berstein, compositor estadounidense de bandas sonoras.

2009.- Kim Dae-Jung, expresidente de Corea del Sur y Nobel de la Paz.

2010.- Carlos Hugo de Borbón Parma, dirigente carlista heredero de la Casa Borbón y Parma.

2013.- Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, duquesa de Medinaceli.

2016.- Ana Viqueira, periodista española.

2018.- Kofi Annan, ghanés, ex secretario general de la ONU.

2019.- Encarna Paso, actriz española.

