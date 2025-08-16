Tal día como HOY, 17 de agosto
R. H.
Hoy cumple años:
Pedro Ruiz, presentador y humorista, 17 de agosto de 1947
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Efemérides
1717.- Felipe V ordena unificar los estudios superiores de Cataluña en la Universidad de Cervera tras suprimir por decreto todas las universidades catalanas.
1807.- El estadounidense Robert Fulton lanza su barco propulsado por vapor desde el puerto de Nueva York.
1843.- Se crea en España el sello adhesivo de correos, pero el decreto de Fermín Caballero no tuvo efectividad hasta el 1 de enero de 1850.
1930.- Pacto de San Sebastián entre distintos grupos políticos antimonárquicos, que contribuyó al advenimiento de la República.
1935.- Son disueltas en Alemania las logias masónicas y confiscados sus bienes.
1943.- Sicilia es totalmente liberada por tropas británicas y estadounidenses.
1945.- Sukarno proclama la independencia de Indonesia y se convierte en su primer presidente.
1956.- El Tribunal Constitucional de la RFA decreta la disolución del Partido Comunista.
1958.- Fracaso del primer intento en la Historia de enviar un cohete a la Luna. Estalla en el aire un cohete no tripulado estadounidense.
1962.- Por primera vez, dos astronautas soviéticos dan la vuelta a la Tierra.
1976.- Un terremoto y una gigantesta ola causa 3.000 muertos en Filipinas.
1978.- Los aeronautas estadounidenses Ben Abruzzo, Max Anderson y Larry Newman cruzan el Atlántico a bordo del globo Double Eagle II.
1982.- Royal Philips Electronics fabrica en su factoría de la ciudad alemana de Langenhagen el primer disco compacto musical de la historia: «The Visitors» del grupo sueco ABBA.
1988.- Fallece en un atentado a su avión el presidente de Pakistán Zia Ul Haq.
1995.- China hace estallar en Lop Nor (región de Xijiang) su 43 bomba nuclear desde 1964, diez vez más potente que la de Hiroshima.
1998.- El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, reconoce ante un jurado que tuvo «una relación inapropiada» con Monica Lewinsky.
1999.- Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el oeste de Turquía y causa más de 17.000 muertos.
2006.- El Gobierno libanés comienza el despliegue de 15.000 soldados al sur del río Litani, en cumplimiento de la resolución 1701 de la ONU.
2007.-Gran Bretaña extradita a España a los etarras Iñigo María Albisu Hernández, Zigor Ruiz Jaso y Ana Isabel López Monge, acusados de constituir un comando reserva.
2008.- Irán lanza por primera vez un satélite espacial de fabricación propia, que lleva el nombre de «Omid».
2015.- El gobierno de Sudán del Sur y los rebeldes firman un nuevo acuerdo de paz en Adis Abeba tras intensas negociaciones.
2016.- Corea del Norte anuncia que ha retomado la producción de plutonio.
2017.- Atentados en Cataluña con 16 muertos (14 en Las Ramblas de Barcelona), los más sangrientos tras el 11M.
2019.- Un suicida detona su carga explosiva en una sala en la que se celebraba un banquete de boda en Kabul (Afganistán) y mata a 80 personas.
El 17 de agosto nacieron:
1920.- Maureen O'Hara, actriz irlandesa.
1926.- Jiang Zemin, expresidente de China.
1932.- Vidia S. Naipaul, escritor británico y Nobel de 2001.
1943.- Robert de Niro, actor estadounidense.
1947.- Pedro Ruiz, «showman» español.
1952.- Nelson Piquet, expiloto brasileño de Fórmula-1.
1952.- Guillermo Vilas, tenista argentino.
1954.- Andrés Pastrana Arango, político colombiano.
1956.- Alvaro Pino, ciclista español.
1960.- Sean Penn, actor norteamericano.
1974.- Marc Colomer, motociclista español.
El 17 de agosto murieron:
1786.- Federico II, El Grande, rey de Prusia.
1850.- José San Martín, militar argentino, héroe de la independencia americana.
1945.- Jaime Otero Camps, escultor español.
1955.- Fernand Léger, pintor francés.
1965.- Guillermo Fernández Shaw, poeta y actor español.
1987.- Rudolf Hess, militar alemán, lugarteniente de Hitler.
2010.- Francesco Cossiga, expresidente de la República italiana.
2016.- Arthur Hiller, cineasta canadiense.
– Víctor Mora, escritor, creador del célebre cómic «El Capitán Trueno». EFE
