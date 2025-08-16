HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata
Pedro Ruíz, presentador y humorista.
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 17 de agosto

R. H.

Sábado, 16 de agosto 2025, 16:08

Hoy cumple años:

Pedro Ruiz, presentador y humorista, 17 de agosto de 1947

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Efemérides

1717.- Felipe V ordena unificar los estudios superiores de Cataluña en la Universidad de Cervera tras suprimir por decreto todas las universidades catalanas.

1807.- El estadounidense Robert Fulton lanza su barco propulsado por vapor desde el puerto de Nueva York.

1843.- Se crea en España el sello adhesivo de correos, pero el decreto de Fermín Caballero no tuvo efectividad hasta el 1 de enero de 1850.

1930.- Pacto de San Sebastián entre distintos grupos políticos antimonárquicos, que contribuyó al advenimiento de la República.

1935.- Son disueltas en Alemania las logias masónicas y confiscados sus bienes.

1943.- Sicilia es totalmente liberada por tropas británicas y estadounidenses.

1945.- Sukarno proclama la independencia de Indonesia y se convierte en su primer presidente.

1956.- El Tribunal Constitucional de la RFA decreta la disolución del Partido Comunista.

1958.- Fracaso del primer intento en la Historia de enviar un cohete a la Luna. Estalla en el aire un cohete no tripulado estadounidense.

1962.- Por primera vez, dos astronautas soviéticos dan la vuelta a la Tierra.

1976.- Un terremoto y una gigantesta ola causa 3.000 muertos en Filipinas.

1978.- Los aeronautas estadounidenses Ben Abruzzo, Max Anderson y Larry Newman cruzan el Atlántico a bordo del globo Double Eagle II.

1982.- Royal Philips Electronics fabrica en su factoría de la ciudad alemana de Langenhagen el primer disco compacto musical de la historia: «The Visitors» del grupo sueco ABBA.

1988.- Fallece en un atentado a su avión el presidente de Pakistán Zia Ul Haq.

1995.- China hace estallar en Lop Nor (región de Xijiang) su 43 bomba nuclear desde 1964, diez vez más potente que la de Hiroshima.

1998.- El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, reconoce ante un jurado que tuvo «una relación inapropiada» con Monica Lewinsky.

1999.- Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el oeste de Turquía y causa más de 17.000 muertos.

2006.- El Gobierno libanés comienza el despliegue de 15.000 soldados al sur del río Litani, en cumplimiento de la resolución 1701 de la ONU.

2007.-Gran Bretaña extradita a España a los etarras Iñigo María Albisu Hernández, Zigor Ruiz Jaso y Ana Isabel López Monge, acusados de constituir un comando reserva.

2008.- Irán lanza por primera vez un satélite espacial de fabricación propia, que lleva el nombre de «Omid».

2015.- El gobierno de Sudán del Sur y los rebeldes firman un nuevo acuerdo de paz en Adis Abeba tras intensas negociaciones.

2016.- Corea del Norte anuncia que ha retomado la producción de plutonio.

2017.- Atentados en Cataluña con 16 muertos (14 en Las Ramblas de Barcelona), los más sangrientos tras el 11M.

2019.- Un suicida detona su carga explosiva en una sala en la que se celebraba un banquete de boda en Kabul (Afganistán) y mata a 80 personas.

El 17 de agosto nacieron:

1920.- Maureen O'Hara, actriz irlandesa.

1926.- Jiang Zemin, expresidente de China.

1932.- Vidia S. Naipaul, escritor británico y Nobel de 2001.

1943.- Robert de Niro, actor estadounidense.

1947.- Pedro Ruiz, «showman» español.

1952.- Nelson Piquet, expiloto brasileño de Fórmula-1.

1952.- Guillermo Vilas, tenista argentino.

1954.- Andrés Pastrana Arango, político colombiano.

1956.- Alvaro Pino, ciclista español.

1960.- Sean Penn, actor norteamericano.

1974.- Marc Colomer, motociclista español.

El 17 de agosto murieron:

1786.- Federico II, El Grande, rey de Prusia.

1850.- José San Martín, militar argentino, héroe de la independencia americana.

1945.- Jaime Otero Camps, escultor español.

1955.- Fernand Léger, pintor francés.

1965.- Guillermo Fernández Shaw, poeta y actor español.

1987.- Rudolf Hess, militar alemán, lugarteniente de Hitler.

2010.- Francesco Cossiga, expresidente de la República italiana.

2016.- Arthur Hiller, cineasta canadiense.

– Víctor Mora, escritor, creador del célebre cómic «El Capitán Trueno». EFE

