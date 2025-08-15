Tal día como HOY, 16 de agosto

Joaquín Reyes nació el 16 de agosto de 1974.

R. H. Viernes, 15 de agosto 2025, 16:03 Comenta Compartir

Hoy cumple años:

Joaquín Reyes, actor y cómico español. 16 de agosto de 1974.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Efemérides

¿Qué pasó el 15 de agosto?

1519.- Tras deshacerse de sus naves, Hernán Cortes se adentra con sus hombres en territorio de México.

1570.- Felipe II establece la Inquisición en los territorios de América mediante una Cédula Real.

1858.- La reina Victoria de Inglaterra y el presidente de Estados Unidos, James Buchanan, intercambian cortesías telegráficas con el primer cable transatlántico que conectaba América del Norte con Europa.

1898.- Publicación en «El Tiempo» del famoso artículo de Francisco Silvela, (España) «Sin pulso», que inició la llamada «Literatura del desastre».

1918.- Se crean los dos primeros Parques Nacionales españoles: Ordesa, en Huesca, y Peña Santa, en Covadonga.

1919.- La Gaceta de Madrid publica el decreto que autoriza la adhesión de España a la Sociedad de Naciones.

1921.- Alejandro I sube al trono de Yugoslavia, tras la muerte del Rey Pedro I.

1936.- Guerra Civil española: Fuerzas republicanas desembarcan en Mallorca.

1960.- Tras 82 años de dominio británico, Chipre se proclama independiente.

1962.- Argelia se convierte en miembro de la Liga Árabe.

1972.- El Rey de Marruecos Hassan II resulta ileso en un atentado perpetrado por un sector de las fuerzas aéreas de su país.

1974.-La banda estadounidense Los Ramones da su primer concierto en la sala CBGB de Nueva York.

1986.- Desaparecen 500 personas al hundirse un transbordador en el río Dhaleswari (Bangla-Desh).

2000.- Científicos japoneses y estadounidenses clonan por primera vez un cerdo utilizando las células de la piel de un feto de uno de estos animales.

2005.-Diecisiete militares españoles fallecen al estrellarse el helicóptero en el que viajaban al oeste de Afganistán, cerca de la ciudad de Herat.

2009.- El atleta jamaicano Usain Bolt establece un record mundial de 100 metros lisos con un tiempo de 9.58 en Berlin.

2012.-Ecuador concede asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en su embajada en Londres.

2015.-Carolina Marín revalida el título de campeona del mundo de badminton en Yakarta (Indonesia).

2017.-.-Explosión en un chalet de Alcanar (Tarragona) cuando la célula yihadista que atentó en Cataluña preparaba explosivos para otro ataque. Mueren dos terroristas, entre ellos el imán de Ripoll, cerebro de los atentados.

2018.- La Santa Sede emite una declaración de apoyo a las 300 víctimas que sufrieron abusos sexuales por parte de «sacerdotes depredadores» en Pensilvania (EEUU).

¿Quién nació el 16 de agosto?

1779.- Jacinto Ruiz Mendoza, teniente que secundó el alzamiento madrileño del 2 de mayo de 1808 contra los franceses.

1815.- Juan Bosco, santo italiano, fundador de los Salesianos.

1888.- Thomas E. Lawrence «Lawrence de Arabia», arqueólogo, militar y escritor galés.

1895.- Jacinto Guerrero, compositor español.

1913.-Menahem Beguin, ex primer ministro israelí.

1920.- José Tamayo, director teatral español.

1920.- Charles Bukowski, escritor estadounidense.

1929.- Carmen Bernardos, actriz española.

1944.- Soledad Becerril, política española.

1954.- James Cameron, cineasta estadounidense.

1958.- Madonna, cantante estadounidense.

1960.- Timothy Hutton, actor estadounidense.

1974.- Joaquín Reyes, actor y cómico español.

1984.- Sofía Nieto, actriz y matemática española.

¿Quién murió el 16 de agosto?

1888.- John S. Pemberton, estadounidense que inventó la Coca-Cola.

1893.- Jean Martin Charcot, neurólogo francés.

1900.- José María Eça de Queirós, novelista portugués.

1910.- Pedro Montt, presidente de Chile.

1949.- Margaret Mitchell, estadounidense, autora de «Lo que el viento se llevó».

1956.- Bela Lugosi, actor estadounidense de origen austro-húngaro.

1973.- Selman A. Waksman, microbiólogo estadounidense.

1977.- Elvis Presley, cantante estadounidense.

1992.- Cándido López Sanz, «Mesonero Mayor de Castilla».

1993.- Stewart Granger, actor estadounidense de origen británico.

1997.- Nusrat Fateh Ali Khan, cantante paquistaní.

2002.- Abu Nidal, dirigente radical palestino acusado de numerosos actos de terrorismo.

2003.- Idi Amin Dada exdictador de Uganda.

2006.- Hilario Camacho, compositor y cantautor.

-Alfredo Stroessner, exdictador paraguayo.

2007.- Max Roach, músico de jazz estadounidense.

2012.- Manuel Calvo Hernando, periodista español.

2015.- Katia Loritz, actriz española de origen suizo.

2018.- Aretha Franklin, cantante estadounidense.

2019.- Peter Fonda, actor estadounidense. EFE

Temas

Cumpleaños de HOY