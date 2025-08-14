Tal día como HOY, 15 de agosto

María Patiño nació el 15 de agosto de 1971.

Efemérides

¿Qué pasó el 15 de agosto?

Efemérides para el jueves 15 de agosto de 2024:

Día Mundial de la Relajación

Día Mundial del Reiki

778.- Carlomagno es derrotado por los vascones en la batalla de Roncesvalles.

1483.- Se celebra la primera misa en la Capilla Sixtina. El entonces papa Sixto IV la consagró y dedicó a la Virgen María.

1498.- Cristóbal Colón descubre, durante su tercer viaje, en el litoral venezolano la Isla Margarita.

1534.- Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús.

1761.- Firma en Versalles del llamado 'Pacto de Familia' de los Borbones de España, Francia y Nápoles.

1812.- Proclamación en la Plaza Mayor de Madrid de la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz.

1843.- Inauguración del Tívoli Garden en Dinamarca, el segundo parque más antiguo del país después del de Bakken y el tercero del mundo.

1856.- El general O'Donnell disuelve la Milicia Nacional, hostil a su Gobierno.

1884.- La Academia de Medicina de París aprueba el método Pasteur de curación de la rabia.

1914.- El presidente de EEUU Woodrow Wilson declara oficialmente inaugurado el Canal de Panamá. El primer barco en cruzarlo fue el vapor Ancón.

1938.- El buque inglés Queen Mary conquista la cinta azul de la travesía del Atlántico.

1939.- Hallazgo de pinturas rupestres en la cueva del Peliciego o de los Morceguillos, cerca de Jumilla (Murcia).

1940.- II Guerra Mundial: Comienza la batalla aérea de Inglaterra para rechazar la invasión alemana.

1943.- Inauguración de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

1945.- Con la capitulación japonesa, anunciada por el emperador Hiro Hito, finaliza la II Guerra Mundial.

1947.- Jawaharlal Nehru asume el cargo de primer ministro de la India independiente.

1948.- Syngman Rhee proclama la República de Corea en Seúl.

1969.- Inauguración del festival de rock de Woodstock en Nueva York. Durante tres días, célebres artistas concentraron a miles de jóvenes en torno a la música, el amor y la paz.

1971.- Nixon declara la inconvertibilidad del dólar en oro y termina con el acuerdo de Bretton Woods.

1975.- Golpe de Estado en Bangladesh. El presidente Mujibur Rahman y sus familiares son fusilados.

1979.- Estreno en Estados Unidos del filme de Francis Ford Coppola, «Apocalypse Now» protagonizada por Marlon Brando.

1985.- Botín de más de mil millones de pesetas en el atraco a la central del Banco Hispano Americano en Barcelona.

1989.- Frederik de Klerk asume la presidencia de Sudáfrica tras dimitir el día anterior Pieter Bhota.

1995.- El dúo español Los del Río lanzan en Estados Unidos su disco «Macarena» que se convierte en un éxito.

1998.- 29 muertos por un coche-bomba en Omagh (Irlanda del Norte).

2003.-Libia reconoce ante la ONU su responsabilidad en el atentado de Lockerbie (Escocia) en el que murieron 270 personas en un avión de Pan Am que se estrelló en 1988.

2005.-Indonesia y el Movimiento para la Liberación de Aceh firman la paz en Helsinki, tras 30 años de conflicto.

-Comienza la evacuación de 21 asentamientos de Gaza y cuatro de Cisjordania.

2008.-El antiguo líder de la guerrilla maoísta de Nepal, Pushpa Kamal Dahal, se convierte en primer ministro de la nueva República.

2013.- Científicos estadounidenses del Instituto Smithsonian identifican al olinguito como la primera especie de carnívoro descubierta en las Américas en 35 años.

2017.- Las FARC dejan de ser un movimiento armado después de que la Misión de la ONU en Colombia se llevara el último de los contenedores en que almacenaban sus fusiles.

2021.- Los talibanes conquistan de nuevo Kabul después de 25 años ante el colapso del Gobierno y la huida del presidente afgano.

-Explota un depósito de combustible al norte de Líbano con al menos 28 muertos, un año después de que otra explosión en el puerto de Beirut causara otros 200.

2022.- Un tribunal militar birmano condena a la depuesta líder y nobel de la Paz Aung San Suu Kyi a otros seis años de cárcel por corrupción.

2023.- María Chivite (PSOE), es reelegida presidenta de Navarra en segunda votación con los votos de PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin, y la necesaria abstención de EH Bildu.

¿Quién nació el 15 de agosto?

1527.- Fray Luis de León, poeta español.

1769.- Napoleón Bonaparte, emperador de Francia.

1771.- Walter Scott, escritor escocés.

1892.- Louis de Broglie, físico francés.

1907.- Carmen Conde, escritora española.

1934.- Julián Ariza, dirigente sindical español.

1944.- Sylvie Vartan, actriz y cantante francesa.

1945.- Alain Juppe, político francés.

1950.- Ana de Windsor, Princesa de Inglaterra.

1954.- Stieg Larsson, escritor sueco autor de la saga «Millenium»

1963.- Alejandro González Iñárritu, cineasta mexicano.

1964.- Melinda Gates, filántropa estadounidense.

1972.- Ben Affleck, actor estadounidense.

1990.- Jennifer Lawrence, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 15 de agosto?

1568.- San Estanislao de Kostka, novicio polaco de la Compañía de Jesús.

1728 - Marin Marais, violagambista y compositor francés.

1935.- Paul Signac, pintor francés.

1939.- Federico Gamboa, escritor mexicano.

1951.- Artur Schnabel, pianista polaco.

1966.- Benito Villamarín, industrial español y expresidente del Real Betis Balompié.

1967.- René Magritte, pintor belga.

2006.- Carlos Luis Alvarez, Cándido, periodista español.

2013.- Rosalía Mera, empresaria española cofundadora de Inditex.

2015.- Rafael Chirbes, escritor español.

2021.- Gerd Müller, exfutbolista alemán.

2022.- Tsuneko Sasamoto, primera mujer fotoperiodista de Japón.

2023.- Taijiro Iimori, director de orquesta japonés. EFE

