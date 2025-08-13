R. H. Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:25 Comenta Compartir

Estrella Morente : Cantante. Granada, 14 de agosto de 1980 (45 años).

Mila Kunis : Actriz ucraniana-estadounidense. 14 de agosto de 1983 (42 años).

Efemérides

Tal día como hoy, 14 de agosto de 1942, un gran número de tropas de Hitler atacaron Stalingrado y los submarinos alemanes se enzarzaron en una batalla de tres días con convoyes británicos. Los británicos informaron que su portaaviones, «Eagle», fue destruido. En el oeste de Grecia, los bombarderos estadounidenses atacaron un buque de guerra nazi.

Años más tarde, el 14 de agosto de 1977, el presidente Jimmy Carter aprobó el acuerdo del Canal de Panamá y quiso convencer al Congreso de que lo respaldara también. Carter estaba investigando si se podía reparar el Canal o si era necesario construir uno completamente nuevo. Afirmó que Estados Unidos tenía derecho a operar y defender el Canal hasta fines del siglo XX.¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 14 de agosto.

En España

1931: Julián Besteiro es elegido presidente de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española, tras la apertura oficial de las sesiones.

1936: la Legión, al mando de Juan Yagüe, ocupa Badajoz. Durante la noche, y la mañana del día siguiente, tiene lugar la Masacre de Badajoz.

1939: en Barcelona se estrena la película Tango nocturno, protagonizada por Pola Negri.

1953: en Tiriez (Albacete) se descubre un poblado y una necrópolis romana.

1961: en el metro de Madrid chocan dos trenes con un saldo de 134 heridos.

1967: el escritor español Fernando Arrabal es liberado bajo fianza.

1968: se restablece la ley de bandidaje y terrorismo de 1960.

1976: en Almería, la Guardia Civil asesina a un joven que iba a realizar una pintada.

1977: España se adhiere al Protocolo de Ampliación del Estatuto de Refugiados.

1979: la policía española da muerte a Pedro Tabanera Pérez, uno de los miembros más buscados del GRAPO.

1988: Jorge Martínez Aspar se proclama campeón del mundo de motociclismo en la categoría de 125 cc.

2002: en la bahía de Algeciras parte con destino a Mónaco la mayor estructura flotante del mundo, construida por los grupos españoles FCC y Dragados. El dique, de 350 metros de longitud y 19 de altura, dispone de 400 plazas de aparcamiento, un puerto para embarcaciones de recreo e instalaciones para el atraque de cruceros de más de 200 metros de eslora.

En el mundo

1914: Japón declara la guerra a Alemania.

1919: en Alemania entra en vigor la nueva Constitución del Reich.

1920: en Amberes se inauguran los VII Juegos Olímpicos, tras un paréntesis de ocho años impuesto por la Primera Guerra Mundial.

1932: en Italia, Guglielmo Marconi pone a punto el primer aparato para ondas ultracortas.

1941: Winston Churchill, primer ministro británico, firma con Franklin D. Roosevelt la Carta del Atlántico, donde se recogen los intereses de ambas naciones sobre el trato a las naciones aliadas, enemigas y neutrales durante la Segunda Guerra Mundial.

1945: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés se rinde luego de la invasión de fuerzas soviéticas (en Manchuria) y la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por bombas atómicas.

1947: India y Pakistán se independizan del Reino Unido.

1947: Estados Unidos perdona a Italia los pagos correspondientes al tratado de paz.

1952: llega a un puerto británico el primer buque español desde 1936.

1952: Alemania y Japón entran en el FMI.

1958: frente a Irlanda, la caída de un avión Superconstellation neerlandés causa la muerte de 99 personas.

1964: la Unión Soviética advierte a Turquía sobre cualquier nueva intervención en Chipre.

1968: en la ciudad de Montevideo (Uruguay) cae asesinado el líder estudiantil Líber Arce.

1969: tropas del Reino Unido desembarcan en Irlanda del Norte.

1971: Bahréin se independiza del Reino Unido.

1980: Jimmy Carter es designado candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, tras la retirada de Edward Kennedy.

1983: en Pakistán comienza la campaña de desobediencia civil al régimen militar de Zia ul-Haq.

1985: en Argentina concluye la primera fase del juicio contra las tres últimas juntas militares.

1996: en Ámsterdam (Países Bajos) se inaugura el estadio Ámsterdam Arena.

2000: Bill Clinton presenta al candidato a la presidencia Al Gore como un hombre con «historial» frente a la inexperiencia de George Bush.

2000: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solicita al Secretario General la creación de una corte especial independiente, para procesar a los responsables por las serias violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el territorio de Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 1996, dando paso a la formación del Tribunal Especial para Sierra Leona.3​

2001: un avión experimental de la NASA, alimentado por energía solar fotovoltaica, bate el récord mundial de altura de vuelo.

2003: el mayor «apagón» registrado en la historia. Un corte en el suministro de energía eléctrica afecta a algunos estados del noreste de Estados Unidos y parte de Canadá, afectando a ciudades como Nueva York y Toronto.

2003: en Francia, el gobierno admite que la ola de calor se ha cobrado 3000 víctimas, aunque en los centros sanitarios se manejan cifras muy superiores.

2003: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una misión de asistencia para Irak, con una duración de doce meses.

2004: en la ciudad suní de Samarra (Irak) al menos 50 civiles pierden la vida debido al bombardeo de la aviación estadounidense.

2004: en Burundi, rebeldes hutus reivindican la matanza de más de un centenar de tutsis congoleños.

2004: en Florida, el huracán Charley deja quince muertos y cuantiosos daños materiales a su paso.

2005: accidente del vuelo 522 de Helios Airways.

2016: en Río de Janeiro, Brasil, el atleta sudafricano Wayde van Niekerk establece un nuevo record mundial de los 400 metros lisos con 43'03, superando el de Michael Johnson

2018: En Génova (Italia) se desploma parte del puente Morandi, causando más de una treintena de muertos.

1919: Alfonso Aparicio, futbolista.

1920: Eusebio Pérez Martín, preso de campo de concentración.

1920: Elena Fernández Mel, crítica literaria y traductora.

1922: Pepe Guixé, actor.

1924: Eduardo Fajardo, actor.

1924: Manuel Díaz y Díaz, escritor y profesor.

1930: Pedro Lombardía, jurista.

1934: José Manuel Paredes Grosso, político.

1939: José María Vall, futbolista español.

1940: Gabriel Cisneros, político.

1942: Mara Goyanes, actriz.

1944: Magüi Mira, actriz .

1944: Ramón Araújo, escritor.

1945: Elisa Séiquer, escultora.

1950: Alfredo Vara, periodista.

1953: Rafael López de León, balonmanista.

1957: José Coronado, actor.

1960: Vicente Latorre, futbolista.

1962: Toño Hernández, futbolista.

1962: Pilar Torres, actriz.

1963: Eduardo Clavero, baloncestista.

1965: Marcelino García Toral, futbolista.

1967: Víctor García Antón, escritor.

1967: Pedro Luis Cárdenes, futbolista.

1976: Manuel Calvente, ciclista.

1980: Estrella Morente, cantaora flamenca.

1988: Loreto Mauleón, actriz española.

1988: Juan Góngora, futbolista.

1989: Ander Herrera, futbolista.

1989: Manuel Torres Caturla, futbolista.

1989: Walter Fernández Balufo, futbolista.

1996: Jon Erasun, pelotari.

1922: Frédéric Rossif, cineasta francés.

1926: René Goscinný, historietista francés.

1936: Aurora Clavel, actriz mexicana.

1941: David Crosby, músico estadounidense, de la banda The Byrds.

1941: Connie Smith, cantante estadounidense.

1945: Steve Martin, actor y comediante estadounidense.

1945: Brenda Benet, actriz estadounidense.

1945: Wim Wenders, cineasta alemán.

1946: Larry Graham, músico estadounidense.

1946: Susan Saint James, actriz estadounidense.

1947: Danielle Steel, escritora estadounidense.

1950: Gary Larson, historietista estadounidense.

1950: Peter Guinness, actor inglés.

1952: Carl Lumbly, actor estadounidense.

1952: Pino D'Angiò, cantante italiano.

1953: James Horner, compositor estadounidense de música para cine.

1953: Tom DiCillo, actor estadounidense.

1958: Steve Burke, empresario estadounidense.

1959: Marcia Gay Harden, actriz estadounidense.

1959: Earvin Magic Johnson, baloncestista estadounidense.

1959: Frank Brickowski, baloncestista estadounidense.

1960: Sarah Brightman, soprano y actriz británica.

1960: Fred Roberts, baloncestista estadounidense.

1963: Emmanuelle Béart, actriz francesa.

1963: Mike Williams, baloncestista estadounidense.

1964: Andrew Kevin Walker, guionista estadounidense.

1965: Mark Collins, músico y guitarrista británico, de la banda The Charlatans.

1965: Terry Richardson, fotógrafo estadounidense.

1965: Luis Martínez, humorista venezolano.

1966: Halle Berry, actriz estadounidense.

1967: Erik Gandini, director de cine sueco.

1968: Adrian Lester, actor británico.

En España

1958: Jacinto Grau, dramaturgo.

1998: Xavier Miserachs, fotógrafo.

2009: Pablo Antoñana, escritor.

2012: Francisco Pastor Pérez, poeta y galerista.

En el mundo

1961: Marcel Jousse, historiador francés.

1980: Dorothy Stratten, modelo canadiense .

1988: Roy Buchanan, guitarrista estadounidense de blues.

1988: Robert Calvert, cantante británico, de la banda Hawkwind .

1988: Enzo Ferrari, constructor de coches italiano.

1992: Tony Williams, cantante estadounidense, de la banda The Platters.

2002: Larry Rivers, pintor y escultor estadounidense.

2002: Dave Williams, cantante estadounidense, de la banda Drowning Pool.

2004: Czesław Miłosz, escritor polaco-estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1980.

2006: Bruno Kirby, actor estadounidense.

2010: Mario Gavilán, periodista argentino.

2010: Abbey Lincoln, cantante y compositora estadounidense de jazz.

2010: Jeny de los Reyes Aguilar, política mexicana.

2011: Shammi Kapoor, actor y cineasta indio.

2012: Svetozar Gligorich, ajedrecista serbio.

2013: Lisa Robin Kelly, actriz estadounidense.

