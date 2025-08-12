Tal día como HOY, 13 de agosto
Rafael Fernando García González, 'Nando Juglar', cantautor, 13 de agosto de 1952
Las efemérides del día:
1792.- Revolución Francesa: la Familia Real es encarcelada en el Temple.
1844.- Decreto de Alejandro Mon suspendiendo la venta de bienes religiosos ordenada por Mendizábal.
1876.- Inauguración del «Festspielhause», teatro proyectado por Wagner.
1905.- Plebiscito que decide la separación de Suecia y Noruega.
1917.- Se declara la huelga general en toda España: La rápida intervención del Ejército aborta el movimiento revolucionario.
1918.- Antonio Maura preside el llamado «Gobierno Nacional», en el que destacan el Conde de Romanones (Gracia y Justicia) y Cambó (Fomento).
1926.- Hallados en el Convento zaragozano de Santa Inés los restos de San Faustino, mártir.
1935.- La rotura de la presa de Orada, al norte de Génova, produce una catastrófica inundación: cientos de muertos.
1940.- II Guerra Mundial: Comienza la ofensiva aérea alemana contra Gran Bretaña.
1941.- Ataque aéreo británico sobre Berlín y Essen (Alemania).
1942.- Las tropas aliadas causan una dura e inesperada derrota a las fuerzas del Eje en El Alamein, a 88 kms. de Alejandría.
1944.- El VII Ejército alemán es aniquilado en La Falaise.
1956.- Se promulga el «Código del Estatuto Personal» en Túnez, que liberó a las mujeres tunecinas reconociéndoles derechos y libertades.
1961.- El Ejército de la RDA comienza la construcción del muro de Berlín para evitar el éxodo masivo de alemanes del Este al Oeste.
1984.- Hasan II y Gadafi firman en Uxda un tratado de unión de Marruecos y Libia.
2001.- Los líderes políticos de la mayoría eslava y la minoría albanesa de Macedonia firman en Skopje un acuerdo de paz con mediación occidental.
2004.- El tifón «Rananim» provoca 164 muertos a su paso por la provincia china de Zhejiang.
2008.- Rusia y Georgia aceptan el plan de paz presentado por Francia en nombre de la Unión Europea .
2015.-Connecticut ratifica la abolición de la pena capital y suspende las ejecuciones de presos del corredor de la muerte antes de 2012.
2016.- La Corte de Apelación de Venezuela ratifica la condena de 13 años al opositor Leopoldo López.
El 13 de agosto nacieron:
1871.- Karl Liebknecht, fundador del P.C. alemán.
1899.- Alfred Hitchcock, cineasta británico.
1905.- Emilio Gil Vernet, médico español.
1913.- Makarios III, arzobispo ortodoxo y político chipriota.
1914.- Luis Mariano, cantante español.
1925.- José Sazatornil, actor español.
1926.- Fidel Castro, presidente de Cuba.
1930.- Tomás Borge, político nicaragüense, cofundador del Frente Sandinista.
1938.- Antonio Guirau, director teatral español.
1944.- Manuel Ruiz de Lopera, presidente del Betis.
1952.- Javier González Ferrari, periodista español.
1953.- Carmen Posadas, escritora española de origen uruguayo.
1962.- Gracia Querejeta, directora de cine española.
El 13 de agosto murieron:
1863.- Eugene Delacroix, pintor romántico francés.
1865.- Ignaz Philipp Semmelweis, ginecólogo húngaro.
1868.- Julián Romea, actor y poeta español.
1912.- Jules Massenet, compositor francés.
1913.- August Bebel, líder de la Socialdemocracia alemana.
1934.- Ignacio Sánchez Mejías, torero español.
1946.- Herbert George Wells, escritor británico.
1990.- Paulino Vicente, pintor español.
1994.- Manfred Woerner, alemán, ex secretario general de la OTAN.
1996.- Antonio de Spínola, militar y político portugués.
1998.- Julien Green, escritor francés.
2002.- Gonzalo Payo, político español.
2003.- Josep María Carandell Robusté, escritor español.
2006.- Xosé Henrique Rodríguez Peña, ex conselleiro de Pesca.
2007.- Brooke Astor, legendaria millonaria de la alta sociedad neoyorquina
2009.- Gibson Les Paul, músico estadounidense «padre» de la guitarra eléctrica.
2011.- Jesús del Pozo, diseñador español.
2014.- Eduardo Campos, político brasileño.
2016.- Kenny Baker, actor británico.EFE
