Tal día como HOY, 13 de agosto

Tal día como hoy cumpleaños

Rafael Fernando García González, 'Nando Juglar', cantautor, 13 de agosto de 1952

Fue portada:

Hace 25 años.

Hace 50 años.

Hace 75 años.

Las efemérides del día:

1792.- Revolución Francesa: la Familia Real es encarcelada en el Temple.

1844.- Decreto de Alejandro Mon suspendiendo la venta de bienes religiosos ordenada por Mendizábal.

1876.- Inauguración del «Festspielhause», teatro proyectado por Wagner.

1905.- Plebiscito que decide la separación de Suecia y Noruega.

1917.- Se declara la huelga general en toda España: La rápida intervención del Ejército aborta el movimiento revolucionario.

1918.- Antonio Maura preside el llamado «Gobierno Nacional», en el que destacan el Conde de Romanones (Gracia y Justicia) y Cambó (Fomento).

1926.- Hallados en el Convento zaragozano de Santa Inés los restos de San Faustino, mártir.

1935.- La rotura de la presa de Orada, al norte de Génova, produce una catastrófica inundación: cientos de muertos.

1940.- II Guerra Mundial: Comienza la ofensiva aérea alemana contra Gran Bretaña.

1941.- Ataque aéreo británico sobre Berlín y Essen (Alemania).

1942.- Las tropas aliadas causan una dura e inesperada derrota a las fuerzas del Eje en El Alamein, a 88 kms. de Alejandría.

1944.- El VII Ejército alemán es aniquilado en La Falaise.

1956.- Se promulga el «Código del Estatuto Personal» en Túnez, que liberó a las mujeres tunecinas reconociéndoles derechos y libertades.

1961.- El Ejército de la RDA comienza la construcción del muro de Berlín para evitar el éxodo masivo de alemanes del Este al Oeste.

1984.- Hasan II y Gadafi firman en Uxda un tratado de unión de Marruecos y Libia.

2001.- Los líderes políticos de la mayoría eslava y la minoría albanesa de Macedonia firman en Skopje un acuerdo de paz con mediación occidental.

2004.- El tifón «Rananim» provoca 164 muertos a su paso por la provincia china de Zhejiang.

2008.- Rusia y Georgia aceptan el plan de paz presentado por Francia en nombre de la Unión Europea .

2015.-Connecticut ratifica la abolición de la pena capital y suspende las ejecuciones de presos del corredor de la muerte antes de 2012.

2016.- La Corte de Apelación de Venezuela ratifica la condena de 13 años al opositor Leopoldo López.

El 13 de agosto nacieron:

1871.- Karl Liebknecht, fundador del P.C. alemán.

1899.- Alfred Hitchcock, cineasta británico.

1905.- Emilio Gil Vernet, médico español.

1913.- Makarios III, arzobispo ortodoxo y político chipriota.

1914.- Luis Mariano, cantante español.

1925.- José Sazatornil, actor español.

1926.- Fidel Castro, presidente de Cuba.

1930.- Tomás Borge, político nicaragüense, cofundador del Frente Sandinista.

1938.- Antonio Guirau, director teatral español.

1944.- Manuel Ruiz de Lopera, presidente del Betis.

1952.- Javier González Ferrari, periodista español.

1953.- Carmen Posadas, escritora española de origen uruguayo.

1962.- Gracia Querejeta, directora de cine española.

El 13 de agosto murieron:

1863.- Eugene Delacroix, pintor romántico francés.

1865.- Ignaz Philipp Semmelweis, ginecólogo húngaro.

1868.- Julián Romea, actor y poeta español.

1912.- Jules Massenet, compositor francés.

1913.- August Bebel, líder de la Socialdemocracia alemana.

1934.- Ignacio Sánchez Mejías, torero español.

1946.- Herbert George Wells, escritor británico.

1990.- Paulino Vicente, pintor español.

1994.- Manfred Woerner, alemán, ex secretario general de la OTAN.

1996.- Antonio de Spínola, militar y político portugués.

1998.- Julien Green, escritor francés.

2002.- Gonzalo Payo, político español.

2003.- Josep María Carandell Robusté, escritor español.

2006.- Xosé Henrique Rodríguez Peña, ex conselleiro de Pesca.

2007.- Brooke Astor, legendaria millonaria de la alta sociedad neoyorquina

2009.- Gibson Les Paul, músico estadounidense «padre» de la guitarra eléctrica.

2011.- Jesús del Pozo, diseñador español.

2014.- Eduardo Campos, político brasileño.

2016.- Kenny Baker, actor británico.EFE

