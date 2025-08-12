HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nando Juglar cumple años el 13 de agosto.
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 13 de agosto

R. H.

Martes, 12 de agosto 2025, 15:39

Tal día como hoy cumpleaños

Rafael Fernando García González, 'Nando Juglar', cantautor, 13 de agosto de 1952

Fue portada:

Hace 25 años.

Hace 50 años.

Hace 75 años.

Las efemérides del día:

1792.- Revolución Francesa: la Familia Real es encarcelada en el Temple.

1844.- Decreto de Alejandro Mon suspendiendo la venta de bienes religiosos ordenada por Mendizábal.

1876.- Inauguración del «Festspielhause», teatro proyectado por Wagner.

1905.- Plebiscito que decide la separación de Suecia y Noruega.

1917.- Se declara la huelga general en toda España: La rápida intervención del Ejército aborta el movimiento revolucionario.

1918.- Antonio Maura preside el llamado «Gobierno Nacional», en el que destacan el Conde de Romanones (Gracia y Justicia) y Cambó (Fomento).

1926.- Hallados en el Convento zaragozano de Santa Inés los restos de San Faustino, mártir.

1935.- La rotura de la presa de Orada, al norte de Génova, produce una catastrófica inundación: cientos de muertos.

1940.- II Guerra Mundial: Comienza la ofensiva aérea alemana contra Gran Bretaña.

1941.- Ataque aéreo británico sobre Berlín y Essen (Alemania).

1942.- Las tropas aliadas causan una dura e inesperada derrota a las fuerzas del Eje en El Alamein, a 88 kms. de Alejandría.

1944.- El VII Ejército alemán es aniquilado en La Falaise.

1956.- Se promulga el «Código del Estatuto Personal» en Túnez, que liberó a las mujeres tunecinas reconociéndoles derechos y libertades.

1961.- El Ejército de la RDA comienza la construcción del muro de Berlín para evitar el éxodo masivo de alemanes del Este al Oeste.

1984.- Hasan II y Gadafi firman en Uxda un tratado de unión de Marruecos y Libia.

2001.- Los líderes políticos de la mayoría eslava y la minoría albanesa de Macedonia firman en Skopje un acuerdo de paz con mediación occidental.

2004.- El tifón «Rananim» provoca 164 muertos a su paso por la provincia china de Zhejiang.

2008.- Rusia y Georgia aceptan el plan de paz presentado por Francia en nombre de la Unión Europea .

2015.-Connecticut ratifica la abolición de la pena capital y suspende las ejecuciones de presos del corredor de la muerte antes de 2012.

2016.- La Corte de Apelación de Venezuela ratifica la condena de 13 años al opositor Leopoldo López.

El 13 de agosto nacieron:

1871.- Karl Liebknecht, fundador del P.C. alemán.

1899.- Alfred Hitchcock, cineasta británico.

1905.- Emilio Gil Vernet, médico español.

1913.- Makarios III, arzobispo ortodoxo y político chipriota.

1914.- Luis Mariano, cantante español.

1925.- José Sazatornil, actor español.

1926.- Fidel Castro, presidente de Cuba.

1930.- Tomás Borge, político nicaragüense, cofundador del Frente Sandinista.

1938.- Antonio Guirau, director teatral español.

1944.- Manuel Ruiz de Lopera, presidente del Betis.

1952.- Javier González Ferrari, periodista español.

1953.- Carmen Posadas, escritora española de origen uruguayo.

1962.- Gracia Querejeta, directora de cine española.

El 13 de agosto murieron:

1863.- Eugene Delacroix, pintor romántico francés.

1865.- Ignaz Philipp Semmelweis, ginecólogo húngaro.

1868.- Julián Romea, actor y poeta español.

1912.- Jules Massenet, compositor francés.

1913.- August Bebel, líder de la Socialdemocracia alemana.

1934.- Ignacio Sánchez Mejías, torero español.

1946.- Herbert George Wells, escritor británico.

1990.- Paulino Vicente, pintor español.

1994.- Manfred Woerner, alemán, ex secretario general de la OTAN.

1996.- Antonio de Spínola, militar y político portugués.

1998.- Julien Green, escritor francés.

2002.- Gonzalo Payo, político español.

2003.- Josep María Carandell Robusté, escritor español.

2006.- Xosé Henrique Rodríguez Peña, ex conselleiro de Pesca.

2007.- Brooke Astor, legendaria millonaria de la alta sociedad neoyorquina

2009.- Gibson Les Paul, músico estadounidense «padre» de la guitarra eléctrica.

2011.- Jesús del Pozo, diseñador español.

2014.- Eduardo Campos, político brasileño.

2016.- Kenny Baker, actor británico.EFE

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima de violación de Mérida es una peregrina que estaba completando el Camino de Santiago
  2. 2 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  3. 3 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  4. 4 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
  5. 5 Ola de calor: cinco localidades extremeñas superan los 43 grados este lunes
  6. 6 Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Jaén por golpe de calor
  8. 8 La rama de un árbol aplasta un coche en Ronda del Pilar, en Badajoz
  9. 9 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  10. 10 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 13 de agosto

Tal día como HOY, 13 de agosto