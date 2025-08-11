HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 11 de agosto

R. H.

Lunes, 11 de agosto 2025, 15:58

Tal día como hoy cumpleaños

Javier Sierra, escritor e investigador, 11 de agosto de 1971

Fue portada:

Hace 25 años.

Hace 75 años.

Las efemérides del día:

1492.- El cardenal Rodrigo de Borja es elegido papa con el nombre de Alejandro VI, segundo español que sube al solio pontificio.

1675.- Fundación del Observatorio inglés de Greenwich.

1711.- Por primera vez se corre la carrera de caballos Royal Ascot, en Inglaterra.

1772.- Se hunde el volcán Papadang, en la isla de Java: 3.000 muertos. La montaña descendió de 3.000 a 1.700 m.

1851.- Inauguración de las obras para la construcción del Canal de Isabel II, principal abastecedor de agua de Madrid.

1906.- Un procedimiento de película sonora es patentado, por primera vez, por el francés Eugene Lauste.

1912.- Abdicación de Mulay-Hafid, sultán de Marruecos.

1919.- La Asamblea Nacional de la República de Weimar proclama una Constitución democrática, en sustitución de la del Imperio.

1920.- El Gobierno soviético reconoce la independencia de Letonia.

1924.- Levantamiento general de las kabilas del Rif, tras anunciar Primo de Rivera la retirada de fuerzas españolas de Marruecos.

1929.- Chaim Weizmann funda en Zurich la Agencia judía.

1950.- Leopoldo III de Bélgica anuncia la delegación de poderes reales en su hijo, el Príncipe Balduino.

1952.- El Parlamento Jordano depone al rey Talal. Su hijo Hussein es designado nuevo monarca.

1967.- El Gobierno de Nigeria declara la guerra a Biafra.

1975.- EEUU veta la admisión de los dos Vietnam en la Organización de Naciones Unidas.

1979.- Marruecos ocupa el sur del Sáhara Occidental que, hasta el precedente día 5, había sido administrado por Mauritania.

1995.- Israel y la Autoridad Nacional Palestina suscriben un acuerdo sobre la extensión de la autonomía de Cisjordania ocupada.

1999.- Ultimo eclipse solar del siglo, que es total durante dos minutos en una franja de 14.000 kilómetros de largo entre el Atlántico norte y el Golfo de Bengala.

2003.- La OTAN asume el mando de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (Isaf), la primera misión de su historia fuera de Europa.

2006.- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dicta la resolución 1701 que demanda el cese de las hostilidades en el sur del Líbano entre Hizbula y el ejército israelí.

2007.-La policía portuguesa admite públicamente que la niña británica Madeleine McCann, desaparecida el 3 de mayo, podría haber muerto.

2012.- Dos terremotos de 6,2 y 6 grados dejan 306 muertos en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental.

2015.-Un tribunal militar egipcio dicta cadena perpetua contra 250 seguidores del presidente depuesto, Mohamed Mursi.

El 11 de agosto nacieron:

1913.- Angus Wilson, escritor británico.

1925.- Mario Hernández Sánchez-Barba, historiador y catedrático español.

1926.- Aaron Klug, biólogo molecular surafricano, Nobel de Química-1982.

1928.- Ricardo Díez Hochleitner, presidente honorario del Club de Roma.

1932.- Fernando Arrabal, escritor español.

1933.- Tamas Vasary, concertista de piano y director de orquesta húngaro.

1957.- Ines de la Fressange, modelo y diseñadora francesa.

1975.- Asma Al Asad, esposa del presidente sirio Bachar El Asad.

1983.- Chris Hemsworth, actor australiano.

El 11 de agosto murieron:

1253.- Santa Clara, italiana, fundadora de las clarisas.

1531.- Hernán Pérez del Pulgar, militar y escritor español.

1801.- Félix María Samaniego, fabulista español.

1936.- Blas Infante, político y escritor español, inspirador del sentimiento nacionalista andaluz.

1956.- Jackson Pollock, pintor estadounidense.

1992.- Antonio Herrero Losada, periodista español.

1994.- Peter Cushing, actor británico.

1996.- Rafael Kubelik, compositor, pianista y director de orquesta checoslovaco.

2001.- Carlos Hank González, empresario y político mexicano del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

2003.- Vicente Garrido Calderón, compositor mexicano.

2009.-Valerio Lazarov, productor y realizador de televisión.

.-Eunice Kennedy, hermana de John F. Kennedy.

2014.-Robin Williams, actor estadounidense.

2015.-Antonio Pedreira Andrade, juez español.

2017.-Terele Pávez, actriz española.

Espacios grises

