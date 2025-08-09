HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 10 de agosto

R. H.

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:09

Tal día como hoy cumpleaños

Antonio Banderas, actor español: 10 de agosto de 1960

Fue portada:

Hace 25 años.

Hace 50 años.

Hace 75 años.

Las efemérides del día:

1557.- Batalla de San Quintín, en la que tropas españolas vencieron a las francesas y en cuyo recuerdo Felipe II mandó construir el Monasterio de El Escorial.

1678.- La Paz de Nimega pone fin a la guerra que Luis XIV de Francia sostenía contra España, Holanda, Estados alemanes y Dinamarca.

1759.- Proclamación de Carlos III como Rey de España.

1792.- Revolución Francesa: Constitución de la Comuna de París. Los «sans-culottes» toman las Tullerías. Cae la monarquía.

1839.- Comunicación pública por la Academia de Ciencias de París del descubrimiento de Daguerre, el «daguerrotipo», primer paso para la fotografía.

1897.- El investigador alemán Felix Hoffman, descubridor del ácido acetilsalicílico, registra el producto, componente básico de analgésicos.

1903.- Accidente en el Metro de París: 84 muertos.

1913.- Firma en Bucarest del Tratado que pone fin a la guerra de los Balcanes.

1920.- Se firma el Tratado de Sevres entre Turquía y los aliados. El Imperio Otomano pierde las cuatro quintas partes de su territorio.

1932.- Es detenido en Huelva el general Sanjurjo cuando intentaba refugiarse en Portugal, tras el fracasado golpe de Estado en Sevilla.

1934.- Mueren 350 personas en Chicago por una ola de calor.

1945.- II Guerra Mundial: Japón solicita de los aliados un armisticio a través del Gobierno suizo. La respuesta fue «rendición incondicional».

1954.- Proclamación de la independencia de Indonesia y abolición de su unión con Holanda.

1964.- Publicación de la primera encíclica del Papa Pablo VI, «Ecclesiam Suam», sobre la disposición de la Iglesia Católica a dialogar con las demás Iglesias no cristianas.

1997.- Los atletas españoles Abel Antón y Martín Fiz logran oro y plata, respectivamente, en la Maraton de los Mundiales de Atenas.

1999.- El ex banquero Mario Conde sale en libertad condicional de la prisión de Alcalá-Meco (Madrid), tras permanecer año y medio por el «caso Argentia».

2008.-Detenido en Paya del Aro, Girona, el miembro de la mafia napolitana, Patrizio Bosti, uno de los treinta criminales más buscados en Italia.

2015.- La Justicia británica desestima la extradición del general ruandés Karenzi Karake, reclamado por crímenes contra la humanidad.

El 10 de agosto nacieron:

1810.- Camilo Benso, Conde de Cavour, estadista italiano.

1821.- Octave Feuillet, escritor francés.

1823.- Antonio Gonsálves Días, poeta brasileño.

1883.- Carlos Lavín Acevedo, musicólogo y compositor chileno.

1884.- Felipe Sasone, escritor peruano.

1905.- José Prat, político socialista español.

1912.- Jorge Amado, escritor brasileño.

1914.- Tensing Norgay, montañero nepalí. En 1953 conquistó el Everest, por primera vez junto con Edmund Hillary.

1923.- Rhonda Fleming, actriz estadounidense.

1928.- Eddie Fisher, cantante y productor, estadounidense.

1933.- Fernando Suárez, político español.

1934.- Manuel Ríos, escritor español.

1951.- Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.

1952.- José Ramón Ripoll, poeta español.

1960.- Antonio Banderas, actor español.

El 10 de agosto murieron:

1759.- Fernando VI, Rey de España.

1904.- Pierre Waldeck-Rousseau, político francés.

1923.- Joaquín Sorolla, pintor español.

1945.- Robert H. Goddard, pionero estadounidense de la astronáutica.

1988.- Arnulfo Arias, político panameño.

1995.- Luis Procuna, torero mexicano.

1997.- Jean-Claude Lauzon, cineasta canadiense.

1999.- Manolo Escudero, torero español.

2003.- Jacques Deray, cineasta francés.

.- Gregory Hines, actor estadounidense.

.- Cedric Price, arquitecto británico.

2008.- Isaac Hayes, cantante y compositor estadounidense.

2010.- Armando Robles Godoy, cineasta peruano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  2. 2 La Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un hombre en Alange
  3. 3 Estabilizado el incendio en Aldea del Cano que obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad
  4. 4 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  6. 6 Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero
  7. 7 Multa de 3.000 euros por montar un circuito ilegal de madrugada en Don Benito: así es el vídeo viral
  8. 8 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  9. 9 Hiba Abouk visita Extremadura y se enamora de este rincón de Cáceres
  10. 10

    El hotel Lisboa de Badajoz ya luce su nuevo nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 10 de agosto

Tal día como HOY, 10 de agosto