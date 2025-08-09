Tal día como HOY, 10 de agosto

R. H. Sábado, 9 de agosto 2025, 16:09 Compartir

1557.- Batalla de San Quintín, en la que tropas españolas vencieron a las francesas y en cuyo recuerdo Felipe II mandó construir el Monasterio de El Escorial.

1678.- La Paz de Nimega pone fin a la guerra que Luis XIV de Francia sostenía contra España, Holanda, Estados alemanes y Dinamarca.

1759.- Proclamación de Carlos III como Rey de España.

1792.- Revolución Francesa: Constitución de la Comuna de París. Los «sans-culottes» toman las Tullerías. Cae la monarquía.

1839.- Comunicación pública por la Academia de Ciencias de París del descubrimiento de Daguerre, el «daguerrotipo», primer paso para la fotografía.

1897.- El investigador alemán Felix Hoffman, descubridor del ácido acetilsalicílico, registra el producto, componente básico de analgésicos.

1903.- Accidente en el Metro de París: 84 muertos.

1913.- Firma en Bucarest del Tratado que pone fin a la guerra de los Balcanes.

1920.- Se firma el Tratado de Sevres entre Turquía y los aliados. El Imperio Otomano pierde las cuatro quintas partes de su territorio.

1932.- Es detenido en Huelva el general Sanjurjo cuando intentaba refugiarse en Portugal, tras el fracasado golpe de Estado en Sevilla.

1934.- Mueren 350 personas en Chicago por una ola de calor.

1945.- II Guerra Mundial: Japón solicita de los aliados un armisticio a través del Gobierno suizo. La respuesta fue «rendición incondicional».

1954.- Proclamación de la independencia de Indonesia y abolición de su unión con Holanda.

1964.- Publicación de la primera encíclica del Papa Pablo VI, «Ecclesiam Suam», sobre la disposición de la Iglesia Católica a dialogar con las demás Iglesias no cristianas.

1997.- Los atletas españoles Abel Antón y Martín Fiz logran oro y plata, respectivamente, en la Maraton de los Mundiales de Atenas.

1999.- El ex banquero Mario Conde sale en libertad condicional de la prisión de Alcalá-Meco (Madrid), tras permanecer año y medio por el «caso Argentia».

2008.-Detenido en Paya del Aro, Girona, el miembro de la mafia napolitana, Patrizio Bosti, uno de los treinta criminales más buscados en Italia.

2015.- La Justicia británica desestima la extradición del general ruandés Karenzi Karake, reclamado por crímenes contra la humanidad.

El 10 de agosto nacieron:

1810.- Camilo Benso, Conde de Cavour, estadista italiano.

1821.- Octave Feuillet, escritor francés.

1823.- Antonio Gonsálves Días, poeta brasileño.

1883.- Carlos Lavín Acevedo, musicólogo y compositor chileno.

1884.- Felipe Sasone, escritor peruano.

1905.- José Prat, político socialista español.

1912.- Jorge Amado, escritor brasileño.

1914.- Tensing Norgay, montañero nepalí. En 1953 conquistó el Everest, por primera vez junto con Edmund Hillary.

1923.- Rhonda Fleming, actriz estadounidense.

1928.- Eddie Fisher, cantante y productor, estadounidense.

1933.- Fernando Suárez, político español.

1934.- Manuel Ríos, escritor español.

1951.- Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.

1952.- José Ramón Ripoll, poeta español.

1960.- Antonio Banderas, actor español.

El 10 de agosto murieron:

1759.- Fernando VI, Rey de España.

1904.- Pierre Waldeck-Rousseau, político francés.

1923.- Joaquín Sorolla, pintor español.

1945.- Robert H. Goddard, pionero estadounidense de la astronáutica.

1988.- Arnulfo Arias, político panameño.

1995.- Luis Procuna, torero mexicano.

1997.- Jean-Claude Lauzon, cineasta canadiense.

1999.- Manolo Escudero, torero español.

2003.- Jacques Deray, cineasta francés.

.- Gregory Hines, actor estadounidense.

.- Cedric Price, arquitecto británico.

2008.- Isaac Hayes, cantante y compositor estadounidense.

2010.- Armando Robles Godoy, cineasta peruano.

