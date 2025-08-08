Este destino europeo está revolucionando el 'viajar solo' y está a solo dos horas de Badajoz

Irene Toribio Viernes, 8 de agosto 2025, 12:23 Comenta Compartir

Cada vez son más los que eligen viajar solos como una forma de autocuidado, aventura y crecimiento personal. Según un estudio reciente, un 10% de los viajeros en España planea hacerlo este año, consolidando una tendencia al alza. Aunque muchos piensan que para desconectar hay que recorrer largas distancias, el destino europeo más popular para quienes viajan sin compañía está a solo dos horas de Badajoz. Así lo sentencia Unobravo, servicio de psicología online, que ha analizado los mejores destinos europeos para quienes viajan solos.

El 'solo travel', una terapia silenciosa

Un 75% de quienes viajan solos lo hacen por beneficios personales, según datos de Skyscanner. La Dra. Valeria Fiorenza Perris explica que «Viajar solo puede suponer un gran reinicio psicológico, ya que implica vivir la autonomía de manera significativa, mejorando la autoconfianza y aportando claridad emocional. Explorar lugares nuevos sin compañía también permite redescubrirse a uno mismo sin etiquetas externas».

Además, enfrentarse a nuevos entornos por cuenta propia fortalece la resiliencia, creatividad y adaptabilidad, habilidades clave para el bienestar mental. Sin las rutinas habituales ni las influencias del entorno, muchas personas descubren en sus viajes en solitario un espacio valioso para la introspección, con efectos positivos a largo plazo a nivel emocional.

«Viajar solo es una forma de autonomía emocional y crecimiento personal que refuerza la resiliencia y claridad mental» Dra. Valeria Fiorenza Perris psicóloga clínica de Unobravo

El mejor destino europeo pars viajar solo

Según los resultados del estudio, el mejor destino para viajar solo está a solo dos horas de Badajoz.

Cada rincón parece susurrar historias antiguas al ritmo del fado que se escapa entre sus callejuelas empedradas. Sus barrios de colores vibrantes se asoman al Atlántico con una luz dorada que se funde entre las fachadas azulejadas. Los tranvías serpentean entre colinas, mientras el aroma a café recién hecho y pasteles de Belém llenan el aire, invitando a detenerse y saborear el momento. Aquí, el tiempo parece detenerse. Hablamos de Lisboa.

La capital de Portugal es una ciudad única, de eso no cabe duda. Por eso Lisboa se ha convertido en uno de los destinos europeos favoritos para viajar, y encabeza el ranking general para disfrutar en soledad.

Los mejores destinos para viajar solo en España

Barcelona se posiciona como la ciudad española mejor valorada para viajar en solitario, y la doceava en el ranking global, con una puntuación de 6,15 sobre 10, impulsada por su amplia oferta de experiencias de cinco estrellas (1.204), su clima mediterráneo y una alta tasa de retorno de visitantes (15%).

Por su parte, Sevilla ocupa el segundo lugar entre las ciudades españolas, y la décimo sexta en el ranking global, con una puntuación de 5,84 sobre 10, gracias a su seguridad, accesibilidad económica tanto en alojamiento como restauración, y su encanto cultural.

