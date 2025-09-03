Descarrila el funicular de Gloria y deja al menos tres muertos y una veintena de heridos en Lisboa La caja de este tranvía histórico de la capital portuguesa se desplomó cuando se desplazaba por la avenida de la Libertad

A. M. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:03 | Actualizado 21:27h.

Grave accidente en uno de los transportes públicos de Lisboa más utilizados por los turistas. La caja del tranvía funicular de Gloria se deplomó desde una gran altura en la avenida de la Libertad, dejando numerosos heridos y al menos tres muertos, según informa la CNN.

El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha mostrado su «pésame y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia y espera que el accidente sea aclarado rápidamente por las entidades competentes», indica un comunicado hecho público por Presidencia. Una fuente de los bomberos zapadores de Lisboa confirmó a EFE que hay una veintena de víctimas, entre muertos y heridos, tras el descarrilamiento del funicular y señaló que es una cifra preliminar.

«La prioridad inmediata es ayudar a las víctimas, las autoridades competentes llevarán a cabo, en su momento, las investigaciones necesarias para determinar las causas de este lamentable accidente», indica un comunicado difundido por la oficina del Primer Ministro. «El Gobierno está, desde los primeros momentos, siguiendo la situación y la respuesta de las distintas autoridades públicas de urgencias médicas, unidades sanitarias, Protección Civil, fuerzas de seguridad y transporte, a quienes se transmitieron directrices para prestar todo el apoyo necesario. Además, el Gobierno está en contacto permanente y estrecha coordinación con el Ayuntamiento», señala el mismo comunicado.

Los heridos han sido trasladados a los hospitales de San José, los más graves, y Santa María, informa Expresso.

Este funicular conecta la Plaza de los Restauradores con el Barrio Alto lisboeta y el mirador de San Pedro de Alcántara, uno de los más visitados de la capital portuguesa Es uno de los tres elevadores emblemáticos de Lisboa, con alrededor de tres millones de pasajeros al año.

Con capacidad para 43 personas, la última vez que descarriló este funicular fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero sin heridos.

