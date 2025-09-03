Alcalde de la capital portuguesa: «Lisboa está de luto»

R. H. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:20 | Actualizado 22:29h. Comenta Compartir

Las condolencias se suceden tras la tragedia ocurrida este 3 de septiembre en una de las atracciones turísticas de Lisboa. Al menos 15 personas han muerto y 18 más han resultado heridas, cinco de ellas en estado grave, en el descarrilamiento del funicular del Elevador de la Gloria, según han informado las autoridades locales.

El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos han desplegado más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado «profundamente» el accidente ocurrido esta tarde, «en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves».

Asimismo, ha expresado sus «condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia» y ha dicho que «espera que las autoridades competentes esclarezcan rápidamente el incidente», según reza un comunicado de la Presidencia lusa.

El Gobierno del primer ministro Luís Montenegro, que ha expresado también su «consternación y solidaridad», ha dicho que esta siguiendo «desde el principio la situación y la respuesta de los diversos» equipos de emergencias y fuerzas de seguridad, «a quienes se les ha dado instrucciones para que brinden todo el apoyo necesario».

«Se mantiene un constante contacto y estrecha coordinación con el Ayuntamiento. Dado que la prioridad inmediata es ayudar a las víctimas, las autoridades competentes realizarán las investigaciones necesarias a su debido tiempo para determinar las causas de este lamentable accidente», ha agregado.

El alcalde de la capital, Carlos Moedas, ha manifestado que «Lisboa está de luto» y que «es un momento trágico» para la ciudad. «Lamento profundamente las vidas perdidas y todo el sufrimiento causado. En este momento, lo que importa es actuar: apoyar a las familias, atender a los heridos y brindar todo lo necesario a las autoridades sobre el terreno», ha agregado.

La Unión Europea también ha trasladado este miércoles sus condolencias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido su más sentido pésame a los familiares de las víctimas a través de un breve mensaje publicado en redes sociales en el que ha dicho sentirse «triste» por el accidente.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha afirmado que «Europa se solidariza con las víctimas, sus seres queridos y toda la comunidad de Lisboa». «Nuestros corazones están con los afectados por la tragedia en el Elevador de la Gloria», ha agregado.