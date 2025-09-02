HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El actor francés Gérad Depardieu regresa a la sala del tribunal con su abogado. AFP

Depardieu será juzgado por la presunta violación de una joven actriz en 2018

Un juez de instrucción decide que procesen por esa supuesta agresión al famoso intérprete francés, que fue condenado en mayo a un año y medio de prisión por otros abusos sexuales

Enric Bonet

París

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:46

El conocidísimo actor francés Gérard Depardieu finalmente será juzgado por un delito de violación. Un juez de instrucción ha decidido que el Tribunal de París ... procese a la alicaída estrella, de 76 años, por supuestamente haber agredido sexualmente a la joven intérprete Charlotte Arnould, de 29. Así lo ha anunciado este martes el grupo de radiotelevisión France Info, cuya información ha sido confirmada por otros medios galos. De momento, se desconoce la fecha de este segundo juicio de Depardieu, quien fue condenado en mayo a 18 meses de prisión condicional por haber agredido sexualmente a dos trabajadoras durante un rodaje en 2021.

