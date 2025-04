Batallas de humo en el final de la COP26

Iñigo gurruchaga Enviado especial a Glasgow Viernes, 12 de noviembre 2021 | Actualizado 13/11/2021 02:14h. Comenta Compartir

Una batalla dialéctica sobre el lenguaje del comunicado final de la cumbre climática de Glasgow, y sobre el dinero, alargaba anoche el teatro de una negociación que parece encaminada al acuerdo. Al cierre de esta edición, comités especializados enviaban al presidente de la COP26, Alok Sharma, propuestas de cambios en las resoluciones. El ir y venir tendría que desembocar en un consenso de los miembros en asamblea plenaria, en una reunión prevista para hoy, de forma que las conclusiones no se queden solo en humo.

La presidencia británica publicó a primera hora de ayer su segundo borrador sobre la «decisión» de la cumbre, un documento de siete páginas que es un sumario de las circunstancias y una lista de puntos que expresan con variada vaguedad la dirección futura de las instituciones que administran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Países que se identifican como ambiciosos sobre la política climática, entre los que se encuentra la Unión Europea, y organizaciones no gubernamentales del ecologismo se habían enfadado por el cambio en el lenguaje sobre el uso del carbón, y del gas natural y del petróleo. Parecía una cesión a los países productores -Arabia Saudí, Rusia y Australia, los más citados- y a la red de influencias de las grandes empresas del sector.

En el primer borrador, el artículo 37 llamaba a las partes «a acelerar la eliminación gradual del carbón y de los subsidios a los combustibles fósiles». El nuevo texto llama a acelerar «la eliminación gradual de energía obtenida del carbón sin captura de emisiones ('unabated coal power') y de subsidios ineficientes de combustibles fósiles».

Sin subsidios «eficientes»

La nueva fórmula repite matices que ya tenía el texto del compromiso multinacional que se presentó como el fin del carbón en el inicio de la cumbre. Confirma la dificultad de eliminar el carbón rápidamente, dada la dependencia de sociedades africanas y del sur de Asia de esa fuente de energía, y permite su viabilidad si la introducción de plantas de captura y almacenamiento de carbono tiene éxito.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió que «no hay subsidios eficientes a los combustibles fósiles». Según un informe del Fondo Monetario Internacional, unos diez millones de euros subvencionan cada minuto la exploración y producción de combustibles fósiles. El Reino Unido está considerando la explotación de un enorme yacimiento en el Mar del Norte. Noruega mantendrá sus pozos. También Canadá.

El Acuerdo de París no mencionó su eliminación y el delegado saudí en la COP26 se felicitó de que el nuevo borrador respeta el espíritu de integración alcanzado en la capital francesa. Por su parte, Catherine Abreu, de la ONG canadiense 'Destination Zero', puso el siguiente ejemplo: «Es como construir un entero sistema multilateral para combatir la pandemia global y no decir nunca que el virus que la causó es el Covid-19». La representante de las islas Marshall dijo que esas subvenciones «están pagando lo que nos destruye».

Una segunda diferencia entre la redacción de los borradores del texto era extrañamente problemática. Alejaba el impulso que esta cumbre de Glasgow quiere dar a la mitigación de los efectos del cambio climático mediante la reducción de emisiones. Se ha establecido el canon de reducciones del 45% para 2030 y de cero neto en 2050, para contener la temperatura en 1,5º. Pero no parece suficiente.

El primer borrador de la presidencia urgía a los países miembros de la convención a presentar nuevos planes de reducción de emisiones en la COP27 del próximo año. El segundo borrador no matiza el concepto, como ha hecho con el carbón y los combustibles fósiles. Se ha cambiado «urge» por 'request', pide o solicita. Hay que calibrar qué expresión es más apremiante en el lenguaje de la diplomacia multilateral.

Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, apoyó con elocuencia el objetivo de la reducción de emisiones para contener el calentamiento en 1,5º. Subrayó que la UE no tiene necesidad de apremio con una palabra o la otra porque ha inscrito los compromisos nacionales en la ley. «Y, si hace falta hacer más, lo haremos», dijo.

Pero hay quejas por la falta de avance en el establecimiento de normas compartidas de transparencia en la información de los países miembros de la Convención sobre la producción y la reducción de emisiones. La falta de capacidad para mediciones exactas es un lastre para muchos países. La exactitud de datos tiene consecuencias también en la viabilidad de un mercado internacional de emisiones.

LAS CLAVES: El comunicado final, más que palabras. La sombra de que todo lo anunciado hasta ahora en esta cumbre podría ser humo se ha mantenido hasta el final. El segundo borrador del acuerdo final peca de vaguedades y lenguaje tibio.

Reducir los combustibles fósiles. A lo largo de la cumbre parecía que las grandes potencias mundiales se habían puesto de acuerdo en reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Arabia Saudí, Rusia, Australia y Asia en general no lo ven tan claro al menos a corto plazo. La enorme dependencia de estos países del carbón, el gas natural y el petróleo dejan en el aire un acuerdo sin fisuras y sobre el que son muchos los que ven la sombra de las grandes compañias privadas con intereses en estos sectores.

Insuficiente para alcanzar el 'cero neto'. Uno de los objetivos de la cita de Glasgow era alcanzar el 'cero neto' en 2050. Se baraja establecer un canon de redución de emisiones de un 45% en 2030 pero no parece suficiente.

Deforestación, un compromiso histórico. Una de las primeras promesas que salieron de la COP26 fue el de parar la deforestación de las selvas tripicales y pulmones verdes del planeta. Fue firmado por las principales potencias y también por Brasil.