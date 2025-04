Cuidado con el uso de redes Wi-Fi públicas durante los viajes

4. Evitar transacciones sensibles en Wi-Fi públicas. No acceder a sitios web que requieran información de inicio de sesión. Especialmente, servicios financieros.

5

5. Mejorar la privacidad y la seguridad con una red privada virtual (VPN). Utilizar una VPN puede mejorar significativamente la privacidad en Internet ya que cifran los datos y protegen las actividades online de accesos no autorizados, y su uso no afecta a la velocidad de Internet. Además, las VPN pueden utilizarse siempre que se quiera, no sólo en situaciones concretas como la conexión a redes Wi-Fi públicas.