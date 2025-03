Cuidado si recibes este mensaje haciéndote chantaje, es una estafa

Redacción Hoy Sábado, 18 de mayo 2024, 09:52 Comenta Compartir

Desde INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) han compartido una alerta sobre una nueva campaña de correos fraudulentos, en los que se amenaza a los destinatarios con hacer públicas grabaciones íntimas obtenidas mediante un programa de espionaje. «Se ha identificado una campaña de correos electrónicos que buscan extorsionar a los destinatarios, solicitándoles un pago en un monedero virtual de bitcoin a cambio de no divulgar supuestas intimidades», avisan.

En este fraude, el ciberdelincuente menciona en el correo electrónico que a través de un software malicioso ha conseguido espiar al destinatario del correo obteniendo información personal, como vídeos y fotos íntimas. Si la víctima no desea que se difunda ese tipo de contenido por la red, deberá hacer un pago.

Este tipo de estafa, conocida como 'sextorsión', se basa en la amenaza de difundir grabaciones que en realidad no existen, generando preocupación y alarma en la víctima, para que, por miedo a posibles repercusiones, realice el pago solicitado.

Pese a lo que digan, tranquilo: no has sido infectado por Pegasus ni otros virus espía.

Cómo actúar

- Si has recibido el correo electrónico, pero no has realizado el pago, clasifícalo como correo no deseado y elimínalo. No has sido infectado por un malware, por lo que los ciberdelincuentes no poseen dichas grabaciones. Simplemente están utilizando técnicas de ingeniería social con el objetivo de engañarte.

- Evita hacer cualquier pago al extorsionador o establecer comunicación con él respondiendo al correo. Al hacerlo, estarías confirmando que tu cuenta se encuentra activa y podría ser usada en futuros intentos de fraude.

- Si has efectuado el pago utilizando la criptomoneda bitcoin, es crucial que sigas las recomendaciones que te proporcionamos a continuación:

- Realiza y conserva capturas de pantalla y otras evidencias de las que dispongas del fraude. Es importante que te pongas en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para formalizar una denuncia.

- Para recopilar las evidencias mencionadas puedes hacer uso de testigos online.

- En los próximos meses, verifica que no se haya publicado información que pudiste haber proporcionado practicando egosurfing.

- Frente a la posibilidad de encontrar datos personales tuyos en Internet, redes sociales o motores de búsqueda, tienes la opción de ejercer tu derecho al olvido. Los procedimientos a seguir para ello, puedes encontrarlos en la Agencia Española de Protección de Datos.

Temas

Estafas

Internet

Pegasus

Ciberataque

Ciberseguridad