¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?
Cuatro acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten más de 164.000 euros este sábado

La recaudación ha ascendido a 2.795.300 euros

R. H.

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:42

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 11 de octubre, ha estado formada por los números 1, 5, 16, 17, 20 y 24. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 7.

La recaudación ha ascendido a 2.795.300 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.900.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, premiados con 41.642,45 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Arzúa (A Coruña), situada en Santiago, 10; en el Despacho Receptor nº 44.705 de Telde (Las Palmas), situado en Ruiz Muñiz, 46; en la nº 81.680 de Alfafar (Valencia), situado en Julio Colomer, 36 Izq.; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

