Crece sin freno el número de motoristas muertos en accidentes de tráfico

Este viernes miles de motoristas saldrán a disfrutar de sus monturas trazando curvas al aire libre en las carreteras secundarias. Otros tantos iniciarán sus ... vacaciones desplazándose por las autovías para llegar a su lugar de descanso. La mayoría regresará a sus hogares y llegará sano y salvo a su destino de veraneo. Pero si nos atenemos a las estadísticas, al menos tres de ellos se dejarán la vida sobre el asfalto. Es la media de moteros fallecidos en cada uno de los últimos fines de semana desde que empezó junio. Sin ir más lejos, entre el viernes y el domingo pasados, se registraron seis siniestros mortales de tráfico con seis fallecidos, y cuatro eran motoristas.

Hasta el pasado 10 de julio, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras españolas se han cobrado la vida de 578 personas, de los que 158 (un 27% del total) eran motoristas. Supone un 13% más que en las mismas fechas del año anterior. Solo el pasado junio fallecieron 33 motoristas frente a los 21 del mismo mes de 2023, casi un 60% más. Y un dato más que ahonda en el problema: las motos sólo representan el 3% de todos los desplazamientos pero su cuota de fallecidos alcanza el 25%.

Parque móvil 2023 4.162.850 Motocicletas dadas de alta En España hay cerca de 4,16 millones de motocicletas y otros 1,8 millones de ciclomotores. Se trata de un parque móvil reducido en comparación con los cerca de 25,3 millones de turismos. Según el Anuario Estadístico General de 2023 de la DGT, en España hay cerca de 37,9 millones de vehículos, incluidos camiones, autobuses, tractores y remolques. El parque de motocicletas representa sobre el 11% del total y el 16% contando los ciclomotores.

Todos estos trágicos indicadores han hecho saltar las alarmas en la DGT, que afronta estos dos meses de verano con el objetivo puesto en reducir los siniestros protagonizados por motoristas, en los que pesan las salidas de la vía por exceso de velocidad.

«La Operación Verano no ha empezado bien para los motoristas», admite Álvaro Gómez, director del Observatorio de Seguridad Vial de la DGT, que no oculta su inquietud por este aumento sin freno. «Nos preocupa mucho porque mientras la situación se mantiene estable en el resto de colectivos, en el de los motoristas no deja de subir. La motocicleta es el gran desafío para la seguridad vial en España», dice.

Aunque la tasa de siniestralidad está relacionada con un mayor uso de las motos, sobre todo tras la pandemia, el incremento de víctimas se ha acelerado desde 2012. Las cifras de 2023 ya fueron nefastas: 299 motoristas fallecidos, 45 más que en 2022, un 19% más. Tráfico ha elaborado un perfil de estos conductores: hombres de entre 35 y 54 años, con más de 10 años de experiencia y con motocicletas de alta cilindrada.

Para tratar de revertir las cifras, la DGT ha desplegado medidas y campañas específicas dirigidas a motoristas, incluyendo la señalización de 100 tramos de elevado riesgo en carreteras secundarias que informa del número de accidentes mortales.

Y ahora contempla el endurecimiento de algunas normativas de seguridad. El borrador de reforma del Reglamento de Circulación, en exposición pública, pone el foco en los sistemas de protección en vías interurbanas: uso obligatorio del casco integral (que proteja toda la car incluido el mentón), guantes homologados y calzado cerrado. Y el nuevo Reglamento de Conductores (en fase de elaboración) contempla un curso obligatorio para los conductores con más de 3 años de antigüedad del permiso B que quieran conducir motos de 125 cc, así como cursos de formación para mejorar la pericia de los motoristas. Además, en mayo entraron en funcionamiento las motos camufladas de la Guardia Civil, desplegadas en 6 comunidades autónomas, pero aún no hay datos del número de sanciones.

Guardarraíles y postes

Sin embargo, Juan Manuel Reyes, presidente de la Asociación Nacional de Motoristas, cree que las Administraciones «pueden hacer mucho más» para mejorar la seguridad vial de los moteros. Reyes, que dirige una organización con más de 24.000 socios, lamenta que a día de hoy no se hayan ejecutado todas las medidas contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008, y echa en falta más investigación «porque para aplicar medidas hay que conocer las causas, que son multifactoriales».

E incide, sobre todo, en la «letalidad» que supone para los «vulnerables de dos ruedas» los guardarraíles y las señales de tráfico. «De cada cien motoristas que fallecen en accidente, a 18 los mata un guardarraíl, una infraestructura pensada para mejorar la seguridad de los usuarios, pero que empeora la de los motoristas», se queja. Por ello reclama sistemas de protección frente a estas barreras que actúan como «cuchillas» en caso de choque. Además, según los estudios que maneja, las señales verticales de tráfico matan al 35% de los motoristas. «O sea, entre guardarraíles y postes, a un 50% de los motoristas que mueren en carretera los mata una infraestructura de la propia vía, lo que es una auténtica barbaridad», critica.

Por su parte, David Pérez de Landazábal, vicepresidente de Stop Accidentes y víctima de un siniestro vial con una motocicleta cuando tenía 20 años (ahora tiene 56) apela a la responsabilidad de cada conductor cuando «toma la decisión» de subirse a una moto. Y a los que salen hoy con sus máquinas les pide que conduzcan relajados, con calma, parando a descansar y disfrutando del paisaje. «No hay prisa por llegar a la muerte», sentencia quien hoy vive de milagro y con una pierna, la derecha, destrozada.