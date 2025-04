Cuida a tu perro en días de calor: Aplica la regla de los 5 segundos para proteger sus patitas

Irene Toribio Lunes, 12 de junio 2023, 18:06 Comenta Compartir

Por muchos grados que azoten tu ciudad en verano, sacar a pasear a tu perro es una tarea diaria que no puedes saltarte, por eso es importante extremar las precauciones en verano, y es que ellos no tienen la capacidad de regular su temperatura como nosotros, es nuestro deber cuidarles y protegerles frente al calor. La propia Policía Nacional ha alertado de lo peligroso que puede ser para las patitas de los perros pasear por un asfalto demasiado caliente en verano, por eso recomiendan aplicar la regla de los cinco segundos: «Si al poner la mano en el asfalto no aguantas el calor más de 5'', ellos tampoco lo harán». ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo paseo a mi perro cuando hace mucho calor? Te damos algunos consejos:

-Evita el asfalto. Pasea por hierba o tierra. Aplica la regla de los cinco segundos y si el calor es notable, trata de pasear por alguna zona de tierra o por el campo. Tu perrete agradecerá que sus almohadillas no estén en contacto con un asfalto caliente y la hierba es mucho más recomendable ya que no absorbe tanto el calor.

-Evita las horas de mayor calor. Lo ideal sería pasear a nuestras mascotas a primera hora de la mañana y por la noche, aprovechando estos momentos para un paseo largo y sin prisas. Pero como no es suficiente, hemos de tratar buscar horas en las que el calor no golpee demasiado para un paseo más breve para que hagan sus necesidades.

-Hidrata a tu perro constantemente. Es fundamental refrescarlos continuamente para regular su temperatura. Lleva siempre contigo agua para que beba, y también puedes mojarle de vez en cuando la barriga, las patas y la nuca.

-Protege sus patitas. En caso de no poder sustituir los paseos en asfalto, deberás proteger al máximo las almohadillas de las patas de tu perro. Un remedio puede ser aplicar vaselina para evitar las quemaduras del roce con el asfalto o usar unas botas especiales que le protejan. También existen productos que ayudan a proteger las almohadillas de tu can, hay sprays calmantes y protectores que puedes echarle antes y después de los paseos.

Cuidado con los golpes de calor

«Golpe de calor» es el nombre común que utilizamos para referirnos a la hipertermia, que es una subida de la temperatura corporal, algo que a los perros también les ocurre. Ellos no sudan, solo pueden eliminar el calor a través de 3 mecanismos; el jadeo (la respiración rápida típica del perro), la traspiración a través de ciertas zonas como sus patitas en contacto con superficies frías y a través de zonas con poca presencia de pelo, como el abdomen.

Si su perro sufre un golpe de calor, los primeros síntomas que verá serán:

-Respiración muy rápida y forzada.

-Dificultad de movimiento.

-Tambaleo.

-Alteración de la salivación.

-Lengua y mucosas azules.

Los golpes de calor pueden tener consecuencias temporales o permanentes, incluso causar la muerte del animal. Si tu mascota muestra síntomas, busca atención veterinaria.