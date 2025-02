Fernando Belzunce Madrid Domingo, 9 de octubre 2022 | Actualizado 12/05/2023 10:00h. Comenta Compartir

Es la primera mujer al frente del influyente y legendario 'The Sunday Times' desde 1901. La periodista británica Emma Tucker, de 55 años, con largas vivencias en cinco países y varias redacciones, dirige desde hace dos años la cabecera dominical de referencia en las islas. Un periódico de audiencias colosales que destaca por su calidad, sus exclusivas y su capacidad para marcar sus propios tiempos a la par que da rotundos golpes de innovación. La cabecera ya marcó en 1838 un gran hito en la prensa al publicar un grabado sobre la coronación de la reina Victoria. Ahora ha cubierto la muerte y funeral de su tataranieta con una propuesta editorial deslumbrante.

– ¿Ha contado cuántos artículos publicaron sobre la muerte de Isabel II?

– Creo que preferiría no saberlo. Teníamos mucho contenido preparado por adelantado, incluido un suplemento en papel de 20 páginas, con textos muy buenos de historiadores, analistas y una gran selección de imágenes. Diría que probablemente publicamos demasiado contenido, aunque a tenor de los datos en Internet la verdad es que la gente leía todas las historias. Después, el interés se redujo drásticamente y la segunda semana, que fue el domingo anterior a su funeral, volvimos a hacer una gran apuesta.

– ¿Pesó la idea de trascendencia histórica más que el lector?

– Por una vez rompí con mi filosofía de pensar en el público. Cuando tocaba cubrir el funeral te preguntabas: ¿Qué encontrará alguien que busque este episodio histórico dentro de cien años? Querrá ver cómo la prensa británica cubrió el funeral real. Por eso tenía que ser un número conmemorativo. Esto solo ocurrirá una vez. Sabemos que publicamos demasiado, pero lo hicimos conscientemente.

– Internet marca un ritmo informativo acelerado pero ustedes parece que huyen de las prisas y marcan sus propios tiempos.

– Tenemos recursos limitados y hay mucho contenido gratuito, especialmente en Gran Bretaña, porque la BBC hace un muy buen trabajo con las noticias de última hora. Si seguimos esa corriente acabaremos consumiendo todos nuestros recursos y en el fondo seremos como todos los demás. La idea es ofrecer algo diferente. Nuestra propuesta es que el lector no venga aquí para averiguar qué pasó, sino que venga para averiguar por qué ocurrió o cómo sucedió. La idea es tomar el control y publicar de manera mesurada. Si ocurriera una gran noticia de última hora un sábado la cubriremos muy bien con todo tipo de recursos, pero la filosofía es dar a la gente las historias detrás de las noticias.

Dejar hacer a los reporteros

– Bajo su dirección, 'The Sunday Times' ha revelado muchos casos de corrupción, como contratos públicos irregulares firmados durante la pandemia. ¿Cómo mantiene y promueve el espíritu de investigación en la redacción?

– Creo que es necesario tener una mente muy abierta y saber apartarte del camino de tus reporteros. Tenemos un equipo de investigación específico que busca historias muy importantes y puede tardar meses, a veces años, en llegar a conseguirlas. El mes que viene espero poder publicar una historia muy importante que lleva ya un año de trabajo.

– Eso requiere mucha confianza y paciencia.

– Completamente. Hay que escuchar las ideas que te presenten los periodistas, respetar sus tiempos y apartarte del camino. También tienes que ser valiente. Nos enfrentamos a muchos problemas legales y necesitamos abogados muy buenos. Tienes que apoyar a tus periodistas y creer en lo que hacen. A veces los editores se asustan. Publican algo, hay una gran protesta y cambian cosas en Internet. Es un gran error. Si publicas algo, tienes que estar seguro y tienes que defenderlo. Si lo haces bien, ya entras en un círculo virtuoso. Uno de nuestros mejores reporteros es Gabriel Pogrund, un joven periodista al que la gente acude ahora para denunciar situaciones porque confían en nosotros y saben que los trataremos bien.

– Su oferta dominical impresa se diferencia de la diaria de 'The Times', pero en la web convergen. ¿No hay riesgo en Internet de que se diluya la marca de 'The Sunday Times'?

– En el impreso es obvia la diferencia entre las dos cabeceras porque, aparte del diseño, incluso el formato del papel, sábana, es diferente al otro, tabloide. En la web la oferta editorial presenta el mismo aspecto, pero la gente se da cuenta de que el tipo de contenido es muy diferente los domingos al que hacemos el resto de la semana. La primera web de 'The Times' estaba separada de la de 'The Sunday Times', que se actualizaba una sola vez a la semana. Era ridículo. Es absolutamente lógico tener un solo sitio web y una oferta de siete días. Lo que hacemos es mantener el espíritu de una redacción dominical con el fin de seguir creando el tipo de contenido al que la gente puede dedicar más tiempo y con el que realmente interactúa.

Convergencia con 'The Times'

– ¿Cómo es su relación con Tony Gallagher, el nuevo director de 'The Times'?

– Hemos trabajado de manera estrecha porque era director adjunto. Antes fue el director de 'The Sun' y de 'The Telegraph' y es un profesional muy sólido. Mantenemos áreas editoriales muy separadas como Noticias, Economía u Opinión, pero, por ejemplo, hay una convergencia natural en otras secciones, como Deportes.

– Otras grandes cabeceras internacionales han nombrado directoras en los últimos años. ¿Se ha empezado a romper el techo de cristal para las mujeres?

– Definitivamente. La mesa de mando en la redacción de 'The Sunday Times' es enteramente femenina, hay muchas mujeres veteranas en cargos de responsabilidad y tenemos una redacción muy joven, con muchas reporteras. Con todo, estamos elaborando un inventario porque sabemos que debemos citar a más mujeres en nuestros artículos, poner más cuidado con el lenguaje y también con las imágenes que publicamos. Nuestro punto de partida es muy bueno, no sucede en otros medios. En cambio, tenemos que mejorar mucho la inclusión de personas de origen étnico minoritario.

Ampliar Emma Tucker dirige desde hace dos años 'The Sunday Times' Peter Dench (The Sunday Times)

– Venden los domingos más de 500.000 ejemplares. ¿Cómo combina el esfuerzo en digital con el mantenimiento de una edición impresa tan fuerte?

– Este periódico vendía hace años 1.300.000 ejemplares. La edición impresa sigue siendo importante los domingos porque hay una gran tradición de fin de semana en Gran Bretaña, donde incluso los miembros de la familia se reparten las secciones. Pero estamos totalmente centrados en lo digital. Le he indicado a mi director de arte, un diseñador fantástico, que a medida que nos volvemos más digitales el periódico tiene que estar cada vez mejor diseñado y contar con las mejores imágenes. Tiene que ser como un producto de lujo. Francamente, creo que es demasiado barato. 3,50 libras. En términos de contenido es más sencillo, ya que podemos reutilizar todas las cosas geniales que estamos haciendo para el entorno digital. Así que en realidad solo se trata de cómo se vea y se sienta el papel.

– ¿Cómo se preparó para Internet?

– Cuando estaba en 'The Times' se organizó una visita de trabajo a periódicos de Suecia y Noruega. Allí siempre van por delante. Luego organizamos un viaje a Estados Unidos y fuimos a ver 'The Wall Street Journal', 'The New York Times', 'Axios', que acababa de inaugurarse, y 'The Washington Post'. Fue una revelación. Necesitaba verlo realmente para entenderlo. No es solo que el futuro sea digital y que la impresión haya terminado. Es mucho más que eso. Se trata de las audiencias y de atraerlas y de cómo se publican las noticias. En realidad lo es todo. Ya no pude parar.

– ¿Cómo trabaja este reto con sus periodistas?

– Hablamos mucho con ellos y realizamos muchas formaciones. Lo más importante fue desarrollar un sistema de métricas internas y empezar a usarlo en la redacción. La analítica aporta muchas claves para entender nuestro periodismo y el impacto en la audiencia.

– ¿Qué acciones llevan a cabo para atraer a los jóvenes?

– Nos centramos en algunas áreas clave para ellos, en particular las finanzas personales. También hemos descubierto que nuestras investigaciones reflejan injusticias y eso les atrae realmente. Al igual que el periodismo explicativo, porque necesitan conocer, descubrir. La edad promedio de nuestro lector digital es cada vez más joven.

Enlaces a las fuentes

– ¿Tienen criterios de transparencia informativa?

– Eso es muy importante. Si publicamos una gran investigación siempre explicamos nuestra metodología. ¿Cómo hemos construido esta historia? ¿Qué datos utilizamos? ¿Cómo los hemos obtenido? Por supuesto, incorporamos enlaces a las fuentes. Animo también a mis periodistas a que salgan en radio y televisión, publicamos artículos que explican quiénes son e incluso tenemos una serie de podcasts en la que hablan sobre cómo hacen su trabajo. Creo que es muy importante explicar la asistencia legal que necesita cada historia. La gente no se da cuenta de lo caro que es hacer periodismo de calidad.

Ampliar Emma Tucker departe con Ben Taylor (sentado) y Martin Hemmings, dos de sus colaboradores más estrechos Peter Dench (The Sunday Times)

– Su periódico es ahora un medio más rentable que el sensacionalista 'The Sun'.

– Fuimos los primeros en adoptar un muro de pago, así que creamos una nueva fuente de ingresos cuando empezábamos a perder la publicidad impresa. La dificultad para 'The Sun' es el tipo de contenido que le hace famoso. Hay mucho de eso gratis en los sitios web de chismes y celebridades y la gente no está dispuesta a pagar por ello. Por lo otro, sí.

– ¿Cómo se puede reforzar la relación de confianza con el lector?

– La confianza es nuestro activo más valioso. Así que si cometemos un error, lo corregimos y si hay un error grave, realmente un gran problema, publicamos una nota. No estamos a la defensiva y siempre nos ponemos en contacto con los lectores que se quejan. Quiero que me lo cuenten. Hay muchas razones por las que la prensa británica tiene muy mala reputación. Nos corresponde a nosotros persuadir a las personas de que pueden confiar en nosotros.

– ¿Cree que se aprecia el valor de los medios de comunicación independientes?

– No lo suficiente. Es un problema para las personas que trabajan en los medios de comunicación. Y no sé cuál es la solución. Como sociedad no defendemos este tema como lo hacen en Estados Unidos, donde están obsesionados. Parece que lo damos por sentado y no es así.

– ¿La polarización que generó el Brexit es una buena oportunidad para el periodismo de calidad?

– Sí, creo que hay una oportunidad para 'The Times' y 'The Sunday Times' porque los periódicos están muy polarizados en este momento. La mayoría de los británicos no está en los extremos. Solo quieren saber qué está pasando y tener una idea aproximada de los problemas para poder tomar una decisión. Existe una oportunidad real para ocupar ese espacio.