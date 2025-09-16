HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Manifestacion de protesta en Bilbao por la sentencia de libertad bajo fianza a los integrantes de 'La Manada' en 2018 Fernando Gómez

Condena a la baja para la 'Manada de Castelldefels'

Cinco jóvenes aceptan una pena de 3 a 8 años de cárcel por tres agresiones sexuales: la Fiscalía pedía hasta 53 años de prisión

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:24

El juicio contra los cinco miembros de la llamada 'Manada de Castelldefels' ha empezado este martes y apenas ha durado una sesión después de que ... la Fiscalía, la acusación y las defensas hayan llegado a un acuerdo, que permite a los acusados rebajar significativamente sus condenas. Los imputados han pedido perdón y han reconocido los hechos, es decir, que violaron en grupo a tres chicas en la localidad barcelonesa en 2021, en plena pandemia. El tribunal ha dictado la sentencia 'in voce'. Han aceptado una pena de tres a ocho años de prisión, tras el acuerdo entre las partes.

