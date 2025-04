Comunicado urgente de Euromillones por una peligrosa estafa

Irene Toribio Martes, 1 de octubre 2024, 18:27 Comenta Compartir

«Es imposible ganar en Euromillones sin haber comprado previamente un boleto directamente a la agencia estatal de loterías o a través de una de las peñas que se anuncian en nuestra web», comienzan alertando desde un comunicado que Euromillones ha compartido de forma urgente. Según la notificación, ha crecido una nueva ola de estafas en nuestro país. Se trata, concretamente, de casos de phishing, un método de ciberdelincuencia en el que los infractores tratan de extraer datos personales de las víctimas a través de sus correos electrónicos. Y así están actuando con Euromillones. Los delincuentes buscan hacerse pasar por la organización, utilizando su dirección de correo electrónico y su URL, tanto en los mensajes como en los documentos adjuntos, engañando a las víctimas haciéndoles creer que han ganado premios en el sorteo de Euromillones.

Es importante tener en cuenta que la organización nunca solicitará un pago antes de cobrar el premio de cualquier sorteo. Además, no hay que fiarse de los correos que requieran los datos personales, como el nombre, la dirección o la cuenta bancaria, especialmente si procede de «un email no solicitado», apuntan.

Otro aspecto que destaca Euromillones en su comunicado, es que la organización no envíaa correos electrónicos no solicitados, donde se anuncia que «ha sido premiado». Por tanto, si recibes un «email no solicitado de 'cualquier_nombre@euromillones.com.es' diciéndole que le ha tocado la lotería, por favor, elimínelo o remítalo a la Policía o Guardia Civil, no es nuestro y es un fraude».

Asimismo, desde el comunicado se hace hincapié en que su página solo es puramente informativa y que no tiene nada que ver con la LAE, el organismo nacional de loterías español. Por su parte, Euromillones ha reiterado que cualquier comunicación oficial sobre premios se realiza a través de canales seguros y verificados.

Temas

Estafas

Euromillones