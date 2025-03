Si compras en Amazon, Shein o Temu, cuidado con esta nueva estafa

Irene Toribio Domingo, 23 de marzo 2025, 10:10 Comenta Compartir

El comercio electrónico ha crecido exponencialmente en los últimos años. Millones de personas compran a diario a golpe de 'click' debido a la facilidad, la comodidad y los precios atractivos. Sin embargo, este auge también ha supuesto un reclamo para estafadores... Si sueles comprar en Amazon, Shein o Temu, presta mucha atención: una nueva estafa está poniendo en riesgo a miles de usuarios. Los ciberdelincuentes han desarrollado un método elaborado para engañar a los compradores, haciéndoles perder su dinero y sus datos personales. Te contamos en qué consiste esta estafa y cómo puedes protegerte para no caer en la trampa.

Una conocida criminóloga en redes sociales ha alertado de lo que está sucediendo. Sueles hacer pedidos en webs como Amazon, Shein o Temu, y recibes una llamada de un supuesto repartidor que te indica que se encuentra cerca de tu domicilio, por lo que no te resulta extraño. «Estamos a diez o quince minutos, caballero», comienza escuchándose en la llamada que la joven ha compartido, «pero, ¿qué paquete me van a entregar?», le pregunta la víctima, y entonces llega la trampa: «el paquete está totalmente pagado, el pedido lo ha hecho un tercero, no tiene conocimiento, ¿verdad?», aservera. «Me faltan algunos datos para entregarle el paquete y lo que contiene», termina diciendo. No caigas en su trampa.

La usuaria explica que este 'repartidor' finge que trabaja para una empresa de reparto y nos pide unos datos personales que en ningún caso debemos facilitar.

La estafa comienza con esta llamada inesperada de alguien que se identifica como repartidor de una empresa conocida, como Amazon, Shein o una empresa de mensajería. Te dicen que tienen un paquete a tu nombre, pero necesitan confirmar algunos datos para entregarlo. En algunos casos, incluso afirman que necesitan que confirmes un código que te enviarán por SMS como parte del proceso de entrega. Pero ese código no es lo que parece: se trata de un acceso directo a tu cuenta de WhatsApp u otras plataformas digitales.

Una vez que los delincuentes toman el control de tu cuenta, empieza el peligro. Pueden suplantar tu identidad y contactar a tus amigos y familiares con mensajes que piden dinero o información personal. Además, podrían acceder a datos sensibles que tengas almacenados, comprometiendo aún más tu seguridad.

Cómo detectar la estafa y protegerte

- Desconfía de llamadas inesperadas y sospechosas. Si recibes una llamada de alguien que dice tener un paquete para ti y te pide información personal o códigos de verificación, no sigas el juego. Cuelga y verifica la información directamente en la app oficial de la tienda donde hiciste la compra.

- No compartas códigos de seguridad. Ninguna empresa legítima te solicitará los códigos que recibes por SMS o correo electrónico. Estos son personales y solo deben ser usados por ti.

- Comprueba el número de contacto. Si te llaman desde un número desconocido, búscalo en internet para ver si está asociado a posibles fraudes antes de responder o proporcionar cualquier información.

- Refuerza tu seguridad con la verificación en dos pasos. Plataformas como WhatsApp permiten activar esta función, lo que dificulta el acceso de los estafadores a tu cuenta, incluso si logran obtener un código de recuperación.

