Vacaciones con mascotas: Consejos para disfrutar del verano junto a tu perro Así debes viajar con tu perro y estas son las precauciones que has de tomar si vas a la playa

Irene Toribio Viernes, 7 de julio 2023, 18:00

A la playa o a la montaña, en avión o en coche, a un apartamento o a un hotel... Viajes como, y a donde, viajes, si lo haces acompañado de tu perro tendrás que tener muchas cosas en cuenta. ¿Hay hoteles donde permitan mascotas? ¿Cómo viajo con mi perro en el avión? ¿Cómo viaja mi perro seguro en el coche? ¿Qué debo llevar a la playa para un día junto a mi perro? Te contamos todo lo que tienes que saber para viajar con tu perro.

Viajo desde España a algún país de la Unión Europea, ¿qué debe cumplir mi mascota?

- Ha de estar identificada con un microchip, o tatuaje (si éste se hizo antes del 03/07/2011) y siempre que este continúe legible.

- Estar vacunada frente a la rabia con una vacuna válida en el momento de realizar el viaje.

- Disponer de un pasaporte europeo para el movimiento de animales de compañía.

Y si vas a Irlanda, Malta, Finlandia o Noruega, además:

- Deberás tratar a tu perro contra E. multilocularis entre 24 y 120 horas antes de llegar al país.

Viajo a un país no miembro de la UE:

Para viajar a un país tercero tu mascota deberá cumplir los requisitos que pida dicho país:

- Infórmate en la Embajada o Consulado de ese país.

- Infórmate en la página web del Ministerio responsable del país.

- Consulta la información disponible en el apartado de exportación de animales de compañía de CEXGAN.

¿Cómo llevo a mi perro en el avión, tren, autobús, barco o coche?

Lo primero a tener en cuenta es que cada compañía tiene sus propias normas, así que es importante que las revises antes de viajar. Por ejemplo, en Iberia se permite transportar en la bodega del avión a perros y gatos a excepción de los braquicéfalos y de los considerados como razas peligrosas. Además, se aceptarán en cabina los perros, gatos, peces, tortugas y aves (excepto aves de rapiña) con previa autorización. Todo esto bajo previo aviso ya que estas peticiones están sujetas a disponibilidad, por lo que debes contactar con sus oficinas de reservas con el fin de poder garantizar el servicio.

En autobuses, compañías como Alsa explican que han de cumplir ciertas obligaciones:

Los animales deben ser mayores de 12 semanas de edad.

Deben estar identificados electrónicamente mediante microchip.

Deben ir acompañados de la documentación necesaria que identifique al animal y con todas las vacunas obligatorias al día según la normativa autonómica del lugar de origen y destino (cartilla sanitaria o pasaporte actualizado y vigente).

Deben estar desparasitados interna y externamente.

Los animales deben estar completamente sanos, sin heridas y ser capaces de moverse por sí solos.

No se permitirá el transporte de hembras preñadas ni tampoco una semana tras el parto.

Debes traer un transportín rígido y que no se pueda abrir desde el interior que se adapte a las medidas de tu mascota y que sea de un tamaño inferior al hueco del autobús que te indicamos en función de la categoría de autobús en el que viajes.

Además, recomiendan;

Realizar una visita al veterinario en la semana anterior al inicio del viaje para asegurarse de que el animal está sano.

Bañar al animal el día anterior, para evitar malos olores.

No alimentar a los animales en las 6 horas previas a la salida del viaje.

Incentivar la eliminación de orina y heces, y pasear al animal 30 minutos antes del inicio del viaje.

Facilitar un juguete dentro del transportín que no pueda ser ingerido.

Prever un bebedero y agua para el viaje.

Disponer de datos de contacto de un veterinario en el lugar de destino.

Asegurarte de que dispones del «equipaje» necesario para el animal: alimentación, recipientes para comer y beber, medicamentos, juguetes, correa, arnés, peine para el cepillado, bolsas para deposiciones y artículos para el descanso del animal.

Incorporar al animal una placa identificativa con un número de teléfono de contacto, para facilitar su localización en caso de pérdida.

Para viajar en coche, según la DGT, cuando viajes con tu animal de compañía dentro del coche debes colocar un separador que evite que tu mascota te distraiga y te moleste cuando vas conduciendo. Según los datos de tráfico, más de la mitad de los conductores vive situaciones de riesgo por culpa de no llevar a los animales bien sujetos en los vehículos.En Tráfico también recuerdan que tu animal debe viajar identificado con sus documentos pertinentes: placa censal del ayuntamiento, cartilla sanitaria con las vacunas correspondientes, seguro de responsabilidad civil en el caso de los perros catalogados como potencialmente peligrosos, chip identificativo obligatorio y la licencia administrativa en caso de que sea necesario.

Nos vamos a la playa, ¿cómo lo protejo?

No todas las playas admiten a los perros, y has de saber que no todos los perros están tranquilos en la playa. Muchos se sienten abrumados. Pero si a tu perro le gusta y habéis encontrado una en la que estar juntos, sigue estos consejos para protegerle:

Existen cremas solares también para ellos.

Lleva contigo agua y bebedero.

Imprescindible llevar bolsas para recoger los excrementos.

No olvides protectores para sus almohadillas. La arena les quema igual que a nosotros.

Alojamientos donde admiten mascotas

Es fundamental encontrar hoteles o apartamentos en los que dejen alojarse a tu peludo junto a ti, sin embargo, al elegir un alojamiento, debes tener en cuenta que, si quieres hacer planes como ir a visitar un museo o salir a cenar, debes comprobar si admiten o no mascotas, ya que muchos hoteles no permiten que dejemos a nuestros perros solos en las habitaciones.

