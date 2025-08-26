Esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este martes

R. H. Martes, 26 de agosto 2025, 22:06 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 26 de agosto de 2025, ha correspondido a los números 06, 21, 33, 44, 47 y 48. El complementario ha sido el número 42 y el reintegro el 6.

Al no haber acertantes de primera categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo o jornada.

De igual forma, al no existir este martes agraciados de segunda categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Los 77 acertantes de tercera categoría se llevan este 26 de agost5o 2.538,66 euros, respectivamente.

La recaudación de este último sorteo ascendió a 2.110.023 euros a través de 4.220.046 recibidas.

¿Cómo se juega?

De lunes a domingo, aquellos que sellen su boleto de la Bonoloto deben seleccionar seis números, del 1 al 49. También pueden ser elegidos de forma aleatoria por la máquina de la administración de lotería correspondiente.

El precio de cada apuesta es de 0,5 euros, aunque el mínimo a jugar es de un euro. Es decir, cada boleto incluye al menos dos apuestas, aunque pueden ser de diferentes días de la semana.

