Esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este martes
La recaudación del sorteo ascendió a 2.110.023 euros
R. H.
Martes, 26 de agosto 2025, 22:06
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 26 de agosto de 2025, ha correspondido a los números 06, 21, 33, 44, 47 y 48. El complementario ha sido el número 42 y el reintegro el 6.
Al no haber acertantes de primera categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo o jornada.
De igual forma, al no existir este martes agraciados de segunda categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
Los 77 acertantes de tercera categoría se llevan este 26 de agost5o 2.538,66 euros, respectivamente.
La recaudación de este último sorteo ascendió a 2.110.023 euros a través de 4.220.046 recibidas.
¿Cómo se juega?
De lunes a domingo, aquellos que sellen su boleto de la Bonoloto deben seleccionar seis números, del 1 al 49. También pueden ser elegidos de forma aleatoria por la máquina de la administración de lotería correspondiente.
El precio de cada apuesta es de 0,5 euros, aunque el mínimo a jugar es de un euro. Es decir, cada boleto incluye al menos dos apuestas, aunque pueden ser de diferentes días de la semana.
