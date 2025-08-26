HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes 26 de agosto en Extremadura?
Loterías y apuestas

Esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este martes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.110.023 euros

R. H.

Martes, 26 de agosto 2025, 22:06

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 26 de agosto de 2025, ha correspondido a los números 06, 21, 33, 44, 47 y 48. El complementario ha sido el número 42 y el reintegro el 6.

Al no haber acertantes de primera categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo o jornada.

De igual forma, al no existir este martes agraciados de segunda categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Los 77 acertantes de tercera categoría se llevan este 26 de agost5o 2.538,66 euros, respectivamente.

La recaudación de este último sorteo ascendió a 2.110.023 euros a través de 4.220.046 recibidas.

¿Cómo se juega?

De lunes a domingo, aquellos que sellen su boleto de la Bonoloto deben seleccionar seis números, del 1 al 49. También pueden ser elegidos de forma aleatoria por la máquina de la administración de lotería correspondiente.

El precio de cada apuesta es de 0,5 euros, aunque el mínimo a jugar es de un euro. Es decir, cada boleto incluye al menos dos apuestas, aunque pueden ser de diferentes días de la semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  2. 2 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  3. 3 Accidentada una niña de 7 años tras perder el control de un patinete en Badajoz
  4. 4 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  5. 5 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  6. 6 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  7. 7 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  8. 8 Los desvíos en la autovía A-5 en Badajoz se mantienen hasta el 5 de septiembre
  9. 9 Investigan a dos vecinos de Azuaga por la caza furtiva de muflones en una finca de Monterrubio de la Serena
  10. 10

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este martes

Esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este martes