La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura La recaudación del sorteo ascendió a 6.854.797 euros

El agraciado en el sorteo de La Primitiva selló su boleto en este establecimiento.

A. M. Lunes, 25 de agosto 2025, 23:08

En el sorteo de La Primitiva deja un abultado premio este lunes en Extremadura. La combinación ganadora de 25 de agosto de 2025 ha correspondido a los siguientes números: 16, 6, 7, 39, 26, 49, con el 17 de complementario y el 9 de reintegro. El Joker ha sido para el 7780963.

En esta ocasión no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva asciende a 62.500.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un único boleto acertante que ha sido validado en la ciudad de Cáceres. En concreto, en el Despacho Receptor Nº 19.090, situado en el número 12 de la avenida Pierre de Coubertin. La persona agraciada se lleva un premio de 787.541,54 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen siete boletos acertantes.

La recaudación del sorteo ascendió a 6.854.797 euros.

