Un afortunado gana casi dos millones de euros en el sorteo de la Bonoloto de este lunes

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este lunes, 25 de agosto de 2025, ha correspondido a los números 4, 26, 38, 31, 49, 30, con el 1 en el complementario y el 7 de reintegro. Los premios repartidos están repartidos en varias categorías diferentes.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un único boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 35 de Málaga. En concreto, en la oficia situada en el número 2 de la calle Duque De Rivas. La persona afortunada se lleva un premio de 1.959.460,84.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) hay un boleto acertante. En este caso, ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 18.305 de Aranda de Duero (Burgos), situado en Plaza Mediterráneo, s/n. El agraciado se embolsa la cantidad de 156.992,40 euros.

La recaudación del sorteo de este 25 de agosto ascendió a 2.432.920 euros.

Este pasado domingo, un acertante de Segunda Categoría en Extremadura se llevó un premio de 32.893,48 euros. El boleto fue validado en el Despacho Receptor 8.650 de Badajoz, situado en el número 98 de la Avenida Ricardo Carapeto.