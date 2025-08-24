La Bonoloto deja en Extremadura más de 32.000 euros este domingo

R. H. Domingo, 24 de agosto 2025, 22:02 Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 24 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 16, 17, 38, 40, 46 y 49. El número complementario es el 24 y el reintegro, el 2.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.008.012,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.800.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes premiados con 32.893,48 euros cada uno. Uno de los premios ha sido validado en el Despacho Receptor 8.650 de Badajoz, situado en el número 98 de la Avenida Ricardo Carapeto. El resto se sellaron en el Despacho Receptor nº 61.220 de Palma de Mallorca, en la Administración de Loterías nº 13 de Terrasa (Barcelona) y en la nº 1 de Almoradí (Alicante).

De tercera categoría (cinco aciertos) existen 56 boletos acertantes, que recibirán 1.174,77 euros, mientras que de cuarta categoría (cuatro aciertos) hay 3.053 boletos acertantes, que recibirán 32,32 euros.