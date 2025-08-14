Premio de 128.300 euros en el sorteo de la Bonoloto de este jueves

R. H. Jueves, 14 de agosto 2025, 22:38 Comenta Compartir

Los resultados de la Bonoloto de este jueves 14 de agosto de 2025 son los siguientes: los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 3, 4, 6, 14, 33 y 41. El complementario ha sido el número 19 y el reintegro el 1.

El sorteo ha arrojado un acertante de segunda categoría. El boleto se selló en Burgos capital, en el punto de venta de Loterías situado en el Centro Comercial Carrefour – El Mirador, y el afortunado ganador se lleva 128.300 euros.

Al no haber acertantes de primera categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo. Rondará los 600.000 euros.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.100.665,50 euros

Temas

Bonoloto