Urgente El incendio de Jarilla no da tregua y obliga a evacuar a los vecinos de Rebollar

Emilio Chuvieco

Catedrático en la UAH y miembro de la RAC
«En los colegios habría que explicar qué hacer ante un incendio»

El académico alerta de que cada año aumentan los riesgos de que haya grandes fuegos por el abandono rural, el cambio climático y la sequedad de los montes

Almudena Santos

Almudena Santos

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:06

Emilio Chuvieco es catedrático de Geografía en la Universidad de Alcalá y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC). Referente ... internacional en el estudio de los incendios forestales y la teledetección, ha dedicado su carrera a investigar la relación entre territorio, clima y gestión ambiental.

