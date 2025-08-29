HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los Reyes saludan a los vecinos de Rebollar antes de iniciar su recorrido por las zonas afectadas por los incendios
La primera ministra italiana, Georgia Meloni, es una de las mujeres afectadas. Reuters

Cierran otra página web en Italia para compartir fotos íntimas y manipuladas de mujeres, entre ellas Meloni

Con 700.000 usuarios, Phica.net publicaba imágenes sexuales sin consentimiento y contaba incluso con un área VIP de políticas y famosas

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:07

Desde la primera ministra, Giorgia Meloni, a la líder de la oposición, Elly Schlein, pasando por políticas de los principales partidos, periodistas, actrices o ciudadanas ... anónimas. Son miles las mujeres que en Italia han sido víctimas de Phica.net, un portal de internet donde se publicaban fotos y videos obtenidos ilícitamente de sus víctimas que se modificaban o manipulaban para darles un contenido sexual y propiciar comentarios de tipo pornográfico o sexista. Había más de 700.000 personas suscritas a esta página web, que fue clausurada este jueves por sus impulsores tras la cascada de denuncias recibidas por la Policía Postal al destaparse su existencia una semana después de que saliera a la luz el grupo de Facebook 'Mia moglie' (Mi esposa), ya cerrado y en el que sus 32.000 usuarios intercambian imágenes íntimas de sus mujeres y novias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  3. 3 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
  4. 4

    Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»
  5. 5 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  6. 6 Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
  7. 7 Una fortaleza templaria, cinco torres y una momia: así es el pueblo más bonito de Badajoz
  8. 8

    «Si no limpiamos delante de casa, las moscas nos sacan a hombros»
  9. 9 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  10. 10 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cierran otra página web en Italia para compartir fotos íntimas y manipuladas de mujeres, entre ellas Meloni

Cierran otra página web en Italia para compartir fotos íntimas y manipuladas de mujeres, entre ellas Meloni