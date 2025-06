El ciclista que recorre España contra la leucemia, sorprendido por el apoyo de los extremeños: «Inolvidable»

Irene Toribio Jueves, 12 de junio 2025, 16:32 Comenta Compartir

José María López, el ciclista solidario que recorre España en bicicleta para recaudar fondos contra la leucemia infantil, ha pasado por Extremadura en una emocionante etapa de 170 kilómetros entre Monesterio y Cáceres. Lo que no esperaba José María, que se ha convertido en un 'influencer' para muchos deportistas en redes sociales, es que decenas de ciclistas extremeños se unieran a su causa, acompañándolo en este reto que busca dar visibilidad y apoyo a los niños sin recursos que luchan contra esta enfermedad. Su paso por la región ha sido un ejemplo de solidaridad, deporte y compromiso social.

«Gracias extremeños, me habéis hecho pasar un día inolvidable. Me ha sorprendido la unión de las diferentes grupetas de todos los pueblos que he pasado y me quedo con la amabilidad y cariño increíble que he recibido. Seguimos sumando», ha escrito el reconocido ciclista en sus redes sociales tras su paso por Extremadura.

Cómo puedes ayudar al ciclista a recaudar fondos

El atleta, alicantino de nacimiento, arrancó su viaje en bicicleta con un solo fin: ayudar a niños de países con pocos recursos que luchan contra la leucemia.

El reto de José María López nació gracias al apoyo de la Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia Infantil (FELL). Todo empezó cuando su esposa, que es médico, le contó la historia de Melissa, una niña de Nicaragua que acababa de recibir un trasplante de médula y necesitaba ayuda urgente. La Fundación pudo traer a Melissa y a su madre a España en diciembre de 2024 para que recibieran el tratamiento que allí no podían costear.

Al conocer su historia, José María se sintió muy conmovido y decidió implicarse personalmente. Habló con la Fundación, visitó a Melissa y compartió su situación en redes sociales. La respuesta fue increíble: muchas personas se unieron para apoyarla. Hoy, José María apadrina a Melissa y sigue muy pendiente de su tratamiento, que aún tiene un largo camino por delante.

El ciclista planea llegar a los cuatro puntos cardinales de la Península Ibérica: Estaca de Bares (norte), Tarifa (sur), Cabo de Creus (este) y Finisterre (oeste). El viaje, además, cuenta con otras tres personas que forman parte del staff: «Una es mi hermana, llevo a un amigo que me ayuda con las redes sociales y está otro chico que se encarga de hacer los vídeos largos para YouTube». El objetivo es maximizar la visibilidad del reto, no por fama, sino para recaudar 28.800 euros y cambiar la vida de al menos ocho niños que luchan contra la leucemia y no cuentan con los recursos suficientes para tratarla. Quiere llegar a su meta, Caravaca de la Cruz, el próximo 29 de junio.

Su particular Vuelta a España se puede seguir por sus redes sociales como en Instagram (@josemaria_lpz) o YouTube y las donaciones se pueden realizar desde la web migranodearena.org. «Al final, cada euro cuenta», concluye José María.

