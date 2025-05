Los chivatos de los controles de tráfico van a más: «No son conscientes de que pueden matar»

Los chivatazos de los controles de tráfico de alcoholemia y drogas «van a más» con grupos de «miles de personas» que se avisan entre ellos ... de su localización a través de las redes sociales impidiendo que la Guardia Civil pueda sacar de la carreteras a muchos automovilistas de riesgo, que van borrachos o drogados, y que pueden provocar un siniestro mortal.

Es la advertencia lanzada este miércoles por el teniente coronel de la Guardia Civil y jefe del sector de tráfico en Galicia, Antonio Hidalgo, que ha participado en el XIX Foro contra la Violencia Vial, organizado en Madrid por Stop Accidentes, y que en esta edición, clausurada por el director de la DGT, Pere Navarro, ha abordado el tratamiento de los siniestros en los medios de comunicación.

Hidalgo, que ha hablado de la influencia de las redes sociales en los controles de tráfico, contó su experiencia en Galicia -que es extrapolable al resto de España- en la que los propios agentes comprueban que a los cuatro minutos de establecer un control de carretera, la circulación por ese tramo decae repentinamente por los chivatazos en las redes sociales, lo que les ha obligado a adoptar nuevas estrategias, basadas en la rápida movilidad de los controles policiales.

Según ha contado Hidalgo, son «miles» los usuarios que participan en estos grupos privados de aplicaciones como WhatsApp y Telegram en los que van comunicado la posición de los controles a medida que los van viendo en la carretera. «Por eso los automovilistas que van borrachos o drogados se enteran de los controles y evitan pasar por esas zonas», lo que en Galicia se ve favorecido por la existencia de muchos cruces y desvíos en entornos rurales y la facilidad para escabullirse.

«Pueden matar»

Los chivatos «no son conscientes de que sus avisos pueden servir para matar a un familiar o un conocido», dijo Hidalgo, que aportó datos y estadísticas que avalan la peligrosidad de estos mensajes que se transmiten en segundos y neutralizan la eficacia policial. También mostró un impactante spot publicitario (no muy conocido fuera de Galicia) en el que una mujer avisa por guasap a su marido de la localización de uno de estos controles. El hombre, que conduce bajo los efectos del alcohol, cambia de ruta para evitar que la Guardia Civil lo pare y en su nuevo itinerario, incapaz de gobernar el volante, acaba provocando un accidente en el que muere su propia hija.

«Estamos muy preocupados con estos grupos porque cada vez van a más, y sobre todo son potentes en los entornos rurales», apuntó el mando de la Guardia Civil. Son precisamente los más reincidentes en alcohol y drogas los que más se esfuerzan por esquivar estos controles, y lo logran gracias a los chivatazos con el peligro que ello supone para el resto de conductores. «Hay grupos en Telegram de hasta 20.000 personas», advirtió el responsable, que cree que esta práctica «hay que pararla de alguna manera» porque «son gente peligrosa al volante que puede provocar un sinistro vial».

Aunque son los más jóvenes, entre 18 y 30 años, los más activos en estas mensajerías anticontroles, «sabemos que muchos conductores de 40 y 50 también están metidos». A su modo ver, los agentes de las Agrupaciones de Tráfico han pasado «de controlar a ser controlados». «A estos grupos no podemos subestimarlos porque van a ir a más y pueden matar gente. Queremos ir a por ellos», concluyó Hidalgo, que confía en que el Estado se dote de los mecanismos legales para combatir esta práctica.

En su intervención en la clausura del Foro, el director general de Tráfico, Pere Navarro, también se refirió a estos «listillos que se piensan que lo son por burlar un control de la Guardia Civil», y se comprometió a prohibir estos avisos que producen situaciones de elevado riesgo en la carretera.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya encargó hace unos meses a la DGT que estudiara fórmulas para perseguir a estos grupos de redes sociales. «Ya tenemos el texto, pero hay que encarrilarlo jurídicamente, lo que no es sencillo», confesó Navarro. A este respecto fuentes de la DGT precisaron que la norma que prohibirá y sancionará estas conductas no estará vigente este año, «ni siquiera el próximo», aunque sí confían en que pueda ponerse en marcha «en esta legislatura», o sea antes del verano de 2027, si no hay elecciones generales anticipadas.

El foro, organizado por Stop Accidentes, ha cumplido ya su XIX edición y en esta de 2024, celebrada en la Asociación de la Prensa de Madrid, ha puesto el foco en el papel de los medios de comunicación en el tratamiento de los siniestros viales. Periodistas de TVE, Telecinco, Cope, Cadena Ser y Colpisa aportaron sus puntos de vista, y coincidieron en la necesidad de que los estamentos involucrados en materia de tráfico, desde los gubernamentales a los judiciales, así como las organizaciones que agrupan a las víctimas, las fundaciones que trabajan en materia de seguridad vial o las asociaciones de autoescuelas y formadores, faciliten la información a los medios «y ayuden a divulgarla». Porque, como apuntaron también en el foro la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, y el director de Comunicación de Zunder, Antonio Lucas, «cuando hay debate en los medios de comunicación y la seguridad vial está en la agenda, hay siempre un descenso en los siniestros».