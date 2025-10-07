La catedral medieval más grande de Portugal a un paso de Extremadura El gran rincón de historia que te transportará a épocas pasadas se encuentra a muy poca distancia de la capital pacense

A tan solo una hora y cuarto de Badajoz y poco más de dos horas de Cáceres se eleva uno de los monumentos más importantes de la historia de Portugal, una joya única medieval con base en Évora que se ha convertido en la imagen distintiva de una de las ciudades más populares del país vecino.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, esta ciudad conserva a la perfección su gran centro histórico que abarca desde el siglo XVI hasta el XVIII. Entre sus principales puntos de interés como el templo o sus distintas iglesias, podemos encontrar la mayor catedral medieval de Portugal: un verdadero emblema de la ciudad de 80 metros de longitud.

La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción o simplemente Catedral de Évora (Sé Catedral de Évora) fue construida entre los siglos XII y XIII y es un importante ejemplo de la transición entre los tipos arquitectónicos románico y gótico. Su mezcla de estilos la hace única ya que también se pueden ver tintes renacentistas y barrocos. Sin duda, una ciudad con mucho encanto para visitar a pie y recorrer todas sus calles.

Además de ofrecer una cultura singular, Évora también es el escaparate gastronómico alentejano por excelencia. Una oportunidad única para probar una de las gastronomías más ricas de Portugal que tiene como base el cerdo, el cordero y el pan.

Con su cultura y gastronomía, Évora se ha convertido en epicentro de interés y tiene todas las características que lo convertirán en el que puede ser tu próximo destino para una escapada singular.

