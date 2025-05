Carrefour retira varios lotes de frutos secos y chocolate por la presencia de gluten

R. H. Martes, 9 de enero 2024, 10:01 Comenta Compartir

Carrefour retirada del mercado de varios lotes de frutos secos y chocolate marca Capó tras haberse detectado la presencia de gluten no declarado en el etiquetado.

En concreto, están afectados los lotes 230929, 231004, 231005 y 231024 con código de barras 8413365008314. El resto de productos y lotes no están afectados.

Como medida de precaución se recomienda a aquellas personas intolerantes al gluten que pudieran tener estos frutos secos y chocolate en sus hogares que se abstengan de consumirlo, pudiendo acercarse a su tienda más cercana para su devolución y abono.

Veto a los productos de Pepsico

Por otra parte, hace unos días Carrefour extendió el veto a los productos de Pepsico a España al alegar precios elevados. Como ya contó HOY, el choque entre los hiper y el fabricante se explica por una negociación tensa que ha derivado en un boicot de marcas como Lays o Pepsi.

La compañía de hipermercados, supermercados y tiendas de proximidad de origen galo había anunciado esta medida en Francia como respuesta a un incremento de precios que considera inasumible de cara a los clientes. De hecho, ya había comenzado a instalar carteles en sus lineales en los que advertía del desabastecimiento de todos esos productos cuando se fueran agotando en los próximos días. Pero ahora, Carrefour ha dado un paso más en su estrategia y ha anunciado que «a partir del jueves, los estantes de los productos PepsiCo en las tiendas Carrefour de Francia, Italia, España y Bélgica estarán provistos de carteles que indicarán que la tienda dejará de vender estas marcas debido a aumentos de precios inaceptables», según explicaba la semana pasada un portavoz de la cadena de distribución francesa a Reuters, informa EP.

Por su parte, Pepsico aclaraba que lleva «muchos meses» negociando y que su voluntad es seguir «dialogando de buena fe para intentar garantizar la disponibilidad» de los productos.

Si mantiene su idea, los clientes de Carrefour verán en los próximos días esos carteles que ya se encuentran en su red comercial de Francia en la que les comunica esta decisión: «Ya no vendemos esta marca debido a los aumentos inaceptables de los precios», rezan los mismos.Lo que no ha aclarado por ahora Carrefour es si si los productos de estas marcas que ahora mantiene a la venta se retirarán o no se repondrán una vez se agoten.

Temas

Dietética

Alimentación

Alergias

Supermercados

España

Carrefour