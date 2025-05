Carrefour extiende el veto a los productos de Pepsico a España al alegar precios elevados

José María Camarero Madrid Jueves, 4 de enero 2024 | Actualizado 05/01/2024 20:12h. Comenta Compartir

El conflicto empresarial entre Carrefour, una de las principales distribuidoras europeas, y Pepsico, el fabricante de productos como Pepsi, Lay´s, Alvalle o 7Up, va a dar el salto a España después de que la compañía anunciara esta semana que dejarían de comercializar todas esas marcas en sus establecimientos alegando unos «aumentos inaceptables» de precios.

La compañía de hipermercados, supermercados y tiendas de proximidad de origen galo había anunciado esta medida en Francia como respuesta a un incremento de precios que considera inasumible de cara a los clientes. De hecho, ya había comenzado a instalar carteles en sus lineales en los que advertía del desabastecimiento de todos esos productos cuando se fueran agotando en los próximos días. Pero ahora, Carrefour ha dado un paso más en su estrategia y ha anunciado que «a partir del jueves, los estantes de los productos PepsiCo en las tiendas Carrefour de Francia, Italia, España y Bélgica estarán provistos de carteles que indicarán que la tienda dejará de vender estas marcas debido a aumentos de precios inaceptables», según explicó este viernes un portavoz de la cadena de distribución francesa a Reuters, informa EP.

Por su parte, Pepsico aclaró ayer que lleva «muchos meses» negociando y que su voluntad es seguir «dialogando de buena fe para intentar garantizar la disponibilidad» de los productos.

Avisos con carteles

Si mantiene su idea, los clientes de Carrefour verán en los próximos días esos carteles que ya se encuentran en su red comercial de Francia en la que les comunica esta decisión: «Ya no vendemos esta marca debido a los aumentos inaceptables de los precios», rezan los mismos.Lo que no ha aclarado por ahora Carrefour es si si los productos de estas marcas que ahora mantiene a la venta se retirarán o no se repondrán una vez se agoten.

Lo que en realidad subyace detrás de este choque son las crudas negociaciones que tanto el distribuidor como el fabricante tienen para acometer las condiciones de comercialización de esos productos durante 2024 en sus estanterías y lineales. Se trata de un tira y afloja que anualmente desarrollan todas las marcas, aunque en este caso la tensión se ha disparado.

Estrategia de negociación

Diversas fuentes del sector consultadas por este diario apuntan que retirar productos de los lineales como método de presión no es una práctica frecuente, pero tiene precedentes. Por ejemplo, en 2010 Alcampo y otros supermercados decidieron dejar de vender los productos de Leche Pascual, porque la compañía exigía precios muy elevados.

Ahora, el veto de Carrefour a toda la gama de Pepsico desembarca en España, un país en el que la legislación es mucho más severa que en otros mercados como el francés en materia competitiva. Las fuentes consultadas explican que las llamadas «de unos contra otros» o los «boicot» pueden llegarse a considerar ilegales según la Ley de Defensa de la Competencia en vigor.

La medida adoptada por la cadena de supermercados afecta a más de 9.000 tiendas en los cuatro países en los que se adoptará esta medida. PepsiCo ya advirtió el pasado mes de octubre de que tenía previstos incrementos «modestos» de los precios este año en sus productos, entre los que figuran los refrescos Pepsi, Lipton, 7up, los gazpachos Alvalle, los 'snacks' de Lay's, Cheetos y Doritos y los cereales Quaker. Esa multinacional revisó al alza tres veces sus previsiones de ingresos en 2023 gracias a las subidas de precios y que no afectaron a la demanda. Carrefour ya incluyó advertencias en productos de Lindt o Lipton el año pasado por los precios.