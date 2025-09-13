J. R. Alonso de La Torre SAN MARRÍN DE TREVEJO. Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Trinidad Rivas (San Martín de Trevejo, 1991) es geóloga, cantautora y bisnieta, nieta e hija de hosteleras. Trabaja en Don Benito, en una multinacional dedicada a la consultoría de ingeniería, control de calidad y estudios geológicos del terreno, aunque su pasión es componer canciones y cantarlas.

–¿Cantautora?

–En 2015, gané un certamen que convocaba Ismael Serrano y después he escrito canciones de la mano de mi productor actual: Juan Antonio Ipiña Tontxu, conocido por canciones como 'Somos de colores'. De su mano, he empezado a producir y publicar en Spotify y otras plataformas con colaboraciones como Ylenia Baglietto en el tema 'Tengo ganas', actriz, cantante y una de las protagonistas del musical 'Mamma Mía'.

–Los cantautores parecen de otro tiempo.

–¿Qué joven se sienta hoy a escuchar a un cantautor o leer un libro? No daré conciertos hasta que no esté publicado mi primer álbum con diez temas, pero serán en recintos pequeños, que la gente se siente y aprecie.

–¿Hacerse un sitio?

–Ya no se hace sitio nadie. Pero yo no busco mi sitio. Los cantautores vemos la música de otra manera. Con llegar a una persona me basta. Un hueco se lo hacían Massiel, Raphael, Julio Iglesias en los años 70-80. A ver qué hueco se hacían ahora.

–Bueno, un hueco en Spotify.

–Cada día se suben 120.000 canciones a Spotify. ¿Cómo te vas a hacer un hueco? Las multinacionales buscan el pelotazo, la escucha rápida y se olvidan. Necesitamos correr para todo. La mayor enfermedad que padecemos es el estrés. No te puedes parar a escuchar una canción, las relaciones de amistad son efímeras. Llegará un momento en que la gente no sabrá socializar. Oyes, pero no escuchas. Pero yo estoy en esto porque me gusta mucho, quiero hacerlo de manera muy profesional, con buena producción. Los cantautores somos felices quedando juntos en un estudio, viéndonos. Hace poco, fui a escuchar a Tontxu al teatro Arriaga de Bilbao y allí estuve con sus amigos, con Moncho Borrajo, Inma Serrano, Ylenia Baglietto… Lo pasamos muy bien.

–¿Temas de sus canciones?

–Una línea clara: amor y desamor. Los cantautores nos torturamos, escribimos sobre temas melancólicos. También nos preocupan los problemas sociales. Somos muy críticos y tenemos gran capacidad de empatizar y de gestionar situaciones complejas.

–¿San Martín de Trevejo?

–Cada vez lo veo mejor, con más turismo. El problema es la natalidad. Hay mucha gente mayor y pocos niños. A este paso, acabaremos siendo un pueblo turístico 100%. Tenemos el título de 'Uno de los pueblos más bonitos de España'.

–Tienen lengua propia, a fala, pero no se sienten especiales ni la ensalzan como seña de identidad.

–Es que no asumimos que tenemos una lengua propia, sino una lengua materna. Aprendes a fala en casa y castellano en el cole. A fala es una manera de vivir, de actuar, de hablar. Por eso sigue y seguirá viva, por ser una lengua materna. Solo se perderá si deja de haber niños. Fui la primera cantautora en sacar una canción en a fala: 'Misturaixi entre o fogo i a noiti'.

–Como geóloga, ¿qué opina sobre la mina de Sierra de Gata?

–Estoy a favor de cualquier minería que nos facilite los recursos necesarios para desarrollarnos, pero los geólogos lo vemos todo en su escala y la mina de Sierra de Gata no es factible. Si nos ponemos a explotar a cielo abierto, nos va a traer más problemas que ventajas, así que estoy rotundamente en contra. La empresa se llevará el dinero durante diez años, ¿pero qué dejará, qué será de San Martín de Trevejo sin el turismo con lo que nos ha costado levantarlo?