Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores

Es oficial. Tras más de una década de espera, el pequeño municipio portugués de Campomayor, en pleno Alentejo y a pocos kilómetros de Badajoz, volverá a vestirse de color y tradición con la celebración de sus icónicas 'Festas do Povo' o 'Fiesta de las Flores'. Del 8 al 16 de agosto de 2026, más de un centenar de calles se transformarán en un espectacular jardín creado por sus propios vecinos en una fiesta que ha merecido el reconocimiento de la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La información ha sido confirmada por Rádio Elvas y Rádio Campo Maior, de primera mano por el recién elegido presidente de la Associação das Festas do Povo, João Manuel Nabeiro, al margen de la cuarta edición del Congreso Manuel Ferreira Patrício, en el Centro de Ciencia hacer cafetería.

«Nuestras calles estarán completamente decoradas y floridas. Esperamos que nuestra comunidad vuelva a disfrutar de nuestras festividades y que nuestros visitantes queden maravillados con los jardines que crearemos en Campomayor durante esa misma semana», afirma João Manuel Nabeiro.

Tuvieron su última edición en 2015

El presidente de la asociación de fiestas espera ahora que todo el municipio de Campomayor se vuelque con la celebración «y especialmente el grupo de voluntarios, siempre necesario para este tipo de celebraciones, acoja con los brazos abiertos todo este trabajo y empeño que ha puesto la comunidad de Campo Mayor».

