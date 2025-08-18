El calzado del que no deberías abusar en verano según los expertos Aunque muchos lo usan sin pensar, abusar de ciertos tipos de calzado en verano puede causar daños irreversibles

El verano es la temporada perfecta para lucir calzado cómodo y fresco, sin embargo, abusar de las chanclas, zuecos u otros tipos de calzado de verano puede traer problemas a tus pies... Así lo advierten desde la Unión de Consumidores de Extremadura, que se ha hecho eco de la necesidad de advertir a la población de proteger nuestros pies en verano, y es que muchos no saben que usar en exceso ciertos tipos de calzado incómodo o inadecuado puede causar molestias, dolor e incluso lesiones. Por eso, los expertos recomiendan evitar abusar del calzado que puede perjudicar la salud podológica durante los meses más calurosos.

«Parece que en las chanclas todo son ventajas, yendo además a la moda», señalan desde la Ucex, «e hecho, son muchos los beneficios que nos proporcionan las chanclas», señalan:

- Cómodas para ponerse.

- Fáciles de limpiar.

- Los pies transpiran sin problemas.

- Afecciones, como uñas encarnadas y pie de atleta, se curan más rápido si el pie se mantiene fuera de un entorno estrecho y húmedo.

Sin embargo, «un uso excesivo de las chanclas puede resultar perjudicial», sentencian. Y es que están diseñadas para distancias cortas, pensadas exclusivamente para utilizarlas en piscinas, playas, vestuarios y duchas. En concreto, estos son los inconvenientes del uso excesivo de chanclas:

- Riesgo de caídas, dolor y lesiones, como fascitis plantar o tendinitis de Aquiles

- Falta de soporte y amortiguación

- Problemas en las uñas

- Alteraciones al caminar

- Heridas como consecuencia del roce con la tira que sirve para sujetar la chancla

- Peligro en la conducción y al hacer deporte

Por el contrario, una buena sandalia puede paliar todos estos riesgos, debiendo tener características como una sujeción tanto en el antepié como en el talón mediante cinchas regulables, una suela que proporcione estabilidad y amortiguación y un tacón de entre 2 y 3 centímetros a modo de cuña.

Además, el lustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana desaconseja el calzado tipo zuecos de resina, plástico o goma. ¿Las razones? Aunque tengan agujeros, estos zuecos no permiten la transpirabilidad que los pies necesitan, por lo que aumenta la sudoración de pies y con ello el riesgo de infecciones y el mal olor. Además, su excesiva amplitud tampoco es adecuada.