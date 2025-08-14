Las cabañuelas frente a la ciencia: así ha ido agosto en Extremadura según AEMET Este antiguo método popular para predecir el tiempo sigue vivo en pueblos y campos, aunque la meteorología lo considera poco fiable. Comparamos sus pronósticos con los datos reales del mes.

Tuanbyte Jueves, 14 de agosto 2025, 12:12 | Actualizado 12:27h.

En Extremadura, como en muchas zonas rurales de España y América Latina, esta práctica, las cabañuelas, mantiene adeptos que aseguran poder «leer» el clima de todo el año a partir de lo que ocurre en unos pocos días.

Este método consiste en observar los primeros doce días del año y según el clima de cada día será el clima del mes correspondiente, siendo el primero de enero indicador del clima de enero o el 6 de enero indicador del clima de junio.

Su origen es incierto, pero existen referencias en antiguos almanaques agrícolas y en la tradición campesina, donde servían como orientación para las faenas del campo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recuerda, sin embargo, que las cabañuelas carecen de fundamento físico y que no permiten obtener predicciones verificables, ya que el clima depende de interacciones globales imposibles de deducir de observaciones locales y puntuales.

Cada verano se publican en medios y redes sociales pronósticos elaborados por «cabañuelistas» que, en el caso de este 2025, auguraban para Extremadura un mes de agosto muy caluroso, con un repunte térmico acusado en torno a mediados de mes y un posible alivio de las temperaturas hacia la última semana.

Si miramos lo que llevamos de mes, los datos de AEMET confirman que agosto está siendo cálido y seco. Entre el 1 y el 13 de agosto, Badajoz ha encadenado varios días con máximas por encima de los 40 grados, alcanzando el 10 de agosto los 43,3 °C, sin lluvias apreciables. En Cáceres, las máximas se han movido entre los 38 y 40 grados en los días más intensos, con avisos amarillos y naranjas activados por calor extremo.

En otras palabras, la parte de la predicción que hablaba de calor intenso parece coincidir con la realidad, aunque el contexto estacional y la ola de calor generalizada en toda la Península hacen que el «acierto» sea más fruto de la obviedad que de la capacidad predictiva del método.

La tradición de las cabañuelas sigue viva y forma parte del patrimonio cultural de muchas zonas rurales, pero en lo que a predicción se refiere, los datos y la ciencia mantienen la última palabra.