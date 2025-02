Cómo conseguir un bronceado rápido y saludable

Irene Toribio Martes, 18 de abril 2023, 13:04 Comenta Compartir

Junto al buen tiempo llega la temporada de lucir piernas, escote, brazos... y a muchos y muchas, sobre todo a muchas, les gusta lucir un buen bronceado. Lo primero que has de tener claro es que la excesiva exposición al sol no es saludable, de ninguna de las maneras, así que no te obsesiones. Sea cual sea tu tono de piel, estás perfecta. Pero si quieres tener un par de tonos más de forma saludable, te damos algunos consejos:

Lo mejor es recurrir al bronceado artificial, ya sea en un centro de estética o en tu propia casa. Existen autobronceadores de todo tipo para que encuentres el que más se adecue al resultado que buscas. Por ejemplo;

- Toallitas y manoplas bronceadoras. Si quieres conseguir un bronceado rápido para algún evento, esta es tu solución perfecta. Basta con pasarte estas toallitas por todo el cuerpo, ¡y ya estás morena! Eso sí, te recomendamos exfoliar antes tu piel para que el bronceado sea uniforme y no queden manchas.

- Autobronceador en mousse o crema. Aquí encontrarás fórmulas instantáneas y progresivas. La mayoría son de secado rápido y proporcionan a la piel un bronceado profesional de aspecto natural.

Si optas por los instantáneos lograrás que los resultados se vean de forma rápida para eventos puntuales. Si quieres un bronceado duradero y que vaya «poco a poco», escoge un autobronceador progresivo. Irás notando los efectos día a día. No olvides exfoliar tu piel primero.

- Bronceadores faciales. Es bastante frecuente que nuestro cuerpo se ponga «moreno» antes que nuestra cara, es más, a veces se vuelve tedioso conseguir broncear el rostro. Te recomendamos que escojas unas gotas autobronceadoras que, al mezclarlas con tu crema facial, irán aumentando el tono de tu piel progresivamente.

- Centros de estética. Aquí encontraremos gran variedad de opciones. Desde bronceados con spray, con colágeno, con caña de azúcar...

- Si vas a tomar el sol, evita las horas de mayor intensidad. Exponte únicamente a las horas más bajas: Antes de las 12.00 y después de las 18.00. Hazlo, siempre, sin excusa, habiéndote aplicado protector solar. El protector solar NO evitará que te pongas morena, esto es una falsa creencia y muy peligrosa, ya que exponerse al sol sin protección puede tener graves consecuencias para tu salud.

- Dieta que potencia tu bronceado: Opta por alimentos que ayudan a tu cuerpo a broncearse, como la zanahoria, la calabaza, la sandía, las cerezas... Muchos aseguran que las nueces son grandes aliadas gracias al manganeso, un mineral que se encarga de una mejor absorción de los rayos UVA, actuando como protector a la vez que potencia la pigmentación de la piel.

Problemas de la exposición solar

Los rayos UV pueden causar lesiones en la piel durante cualquier estación del año y a cualquier temperatura. Es fundamental evitar la exposición solar y utilizar cremas cada vez que salgamos a la calle. Puede causar problemas en los ojos, arrugas, manchas en la piel e incluso cáncer de piel.

Cómo protegerse:

Mantente alejado del sol cuando sus rayos son más fuertes (entre las 10 a.m. y las 4 p.m.).

Use protector solar con un SPF de 15 o más.

Utiliza gafas de sol con buena cobertura que brinden 100% de protección contra los rayos UV.

Temas

Verano

sol