Bizum tranquiliza a sus usuarios respecto a la estafa del dinero recibido por error: «Es imposible»

Te contacta un desconocido y te pide que le devuelvas un Bizum que te ha enviado por error. Suelen ser cantidades pequeñas, así que es fácil caer en la trampa y dar a 'devolver' sin pensar demasiado, total, ¿qué puede pasar? Pues puedes estar siendo víctima de una estafa. Al parecer, quien se encuentra detrás de ese mensaje podría clonar todos tus datos y hacerse con tus cuentas privadas. O eso se creía hasta ahora. Desde la propia aplicación de Bizum han lanzado un mensaje tranquilizador a sus usuarios, asegurando que ese 'modus operandi' es imposible: La razón es que, cuando se envía un Bizum (o cuando se devuelve), ni quien lo envía ni quien lo recibe puede conocer los datos de la cuenta del otro.

Sin embago, sí debemos tener cuidado si cuando nos piden esa devolución nos solicitan que lo hagamos a través de algún link desconocido, alguna otra aplicación... ¡Alerta! Es entonces cuando debes mantenerte precavido y no acceder a lugares extraños de internet ni facilitar ningún dato personal a nada ni nadie.

Cómo actuar ante un supuesto error en Bizum

Lo primero que debemos hacer es comprobar si nos ha llegado de verdad ese dinero que nos reclaman. Es más, esto habría que hacerlo incluso si el mensaje nos llega desde el móvil de un contacto real, porque los ciberdelincuentes pueden haber usurpado su identidad. Dado que en Bizum los envíos de dinero son instantáneos, de ser cierto este ingreso ya estaría registrado en el saldo. Si no lo vemos, ya sabemos que se trata de un fraude y que no debemos ni contestar.

Si lo has recibido realmente y la devolución es simplemente por Bizum, puedes estar tranquilo. Tal y como explican, sin un robo previo de nuestras credenciales no es posible que nos clonen la cuenta por realizar un pago a través de esta aplicación. Como ya hemos mencionado, si te piden la devolución del dinero por otra vía, no lo hagas.