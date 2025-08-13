Atento a estas señales de tráfico si vas a viajar este puente de agosto: puede que no las conozcas

En España, el catálogo oficial de señales de tráfico incluye cerca de 400 indicaciones verticales que regulan la conducción y alertan a los conductores sobre diversas situaciones en la carretera. Aunque muchas de estas señales son habituales y conocidas por los conductores, existen otras menos comunes, especialmente en tramos de carretera menos transitados, que es importante recordar para garantizar un viaje seguro, sobre todo durante el verano.

Las señales de tráfico que todo conductor debería reconocer en sus viajes de verano

Señal R109 (coche con fuego) : Prohíbe la entrada a vehículos que transportan mercancías explosivas o inflamables.

Señal P27 (coche cayendo al agua) : Indica peligro porque la vía termina en un muelle o corriente de agua cercana.

Señal P33 (coche rodeado de puntos) : Advierte de zonas con baja visibilidad por niebla, humo u otras causas; será sustituida próximamente por un símbolo más moderno.

Señal R415 (camión naranja) : Señala una calzada exclusiva para vehículos que transportan productos contaminantes del agua.

Señal R3 (rombo blanco y amarillo) : Indica que el conductor circula por una vía con prioridad frente a otras.

Señal R200 (raya negra horizontal) : Prohíbe pasar sin detenerse, marcando lugares de detención obligatoria como aduanas o peajes.

Señal R102 (coche y moto separados) : Prohíbe el acceso a vehículos de motor, incluyendo coches y motocicletas.

Señal R115 (hombre con carro) : Prohíbe el acceso a carros de mano, carretillas y transpaletas.

Señales R308b / R308c (banda roja cruzada sobre fondo azul con números) : Prohíben estacionar en ciertos lados de la calzada durante periodos específicos del mes, aunque no prohíben la parada.

Señal S9 (fondo azul con cifras): Recomienda un intervalo de velocidad aconsejada para las condiciones favorables del tramo o ante un peligro señalado.

Tener presente el significado de estas señales menos habituales puede marcar la diferencia para circular con seguridad y evitar multas o confusiones durante los viajes estivales. Por eso, es recomendable repasarlas antes de salir a la carretera y estar siempre atento a cualquier señalización que pueda aparecer en el camino.