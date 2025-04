Alerta por varias marcas de champú con benceno

La multinacional Unilever ha retirado decenas de lotes de champú en seco de Dove, Nexxus, Suave, TIGI (Rockaholic y Bed Head) y TRESemmé por la ... presencia de «niveles potencialmente elevados de benceno». Todos estos productos están producidos antes de octubre de 2021 y han sido vendidos en Estados Unidos y Canadá, no obstante no se descarta que usuarios europeos lo hayan adquirido a través del comercio online.

Aunque no se han recibido notificaciones de efectos adversos relacionados con estos productos, la compañía ha decidido retirarlos por precación y notificar a los minoristas que hagan lo mismo. La alerta ha sido notificada por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades y la FDA americana, es decir, la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Los productos afectados de la marca Dove son: Dove Dry Shampoo Volume and Fullness (se ha retirado más de un centenar de lotes), Dove Dry Shampoo Fresh Coconut (42 lotes), Dove Dry Shampoo Fresh and Floral (dos lotes), Dove Dry Shampoo Ultra Clean (dos lotes), Dove Dry Shampoo Invisible (11 lotes), Dove Dry Shampoo Detox and Purify (19 lotes), Dove Dry Shampoo Clarifying Charcoal (4 lotes) y Dove Dry Shampoo Go Active (13 lotes).

De la marca Nexxus, han sido retirados cuatro lotes de Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist y uno de Nexxus Inergy Foam Shampoo.

Ampliar Productos afectados. FDA

Por su parte, de la marca Suave se han retirado los siguientes productos: Suave Dry Shampoo Hair Refresher (un lote afectado) y Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive (21 lotes afectados).

Los productos afectados de TRESemmé son Tresemme Dry Shampoo Volumizing, Tresemme Dry Shampoo Fresh and Clean y Tresemme Pro Pure Dry Shampoo.

En lo relativo a la marca Bed Head, se han retirado lotes de Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo, Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo y Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo.

De la marca Rockaholic, se ha ordenado la retirada de un único lote de Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo.

Los números específicos de lotes afectados se pueden consultar en el siguiente documento:

El benceno es un líquido incoloro con olor dulce. Se evapora al aire rápidamente y es poco soluble en agua. Es altamente inflamable y se forma tanto de procesos naturales como de actividades humanas. Según recuerda la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, ATSDR, Inhalar niveles muy altos de benceno puede ser fatal. Puede provocar leucemia y trastornos de la sangre.

«No es un ingrediente que utilizamos en nuestros productos, aunque a veces pueden producirse trazas debido asu presencia natural en determinadas materias primas», explica Unilever. «Una evaluación independiente concluyó que los niveles de benceno detectados en nuestros caproductos de champú en seco no representan un reisgo para la salud del consumidor; sin embargo estamos realizando el retiro por precaución», añade. La reclamación se puede realizar a través de UnivelerRecall.com.

Inhalar niveles altos puede producir somnolencia, mareo, aceleración del ritmo del corazón, dolor de cabeza, temblores, confusión y pérdida del conocimiento. La ingestión de alimentos o bebidas que contienen niveles altos de benceno puede producir vómitos, irritación del estómago, mareo, somnolencia, convulsiones, rápido latido del corazón y la muerte.