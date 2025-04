Alerta del Sepe: Si te inscribes a esta oferta de empleo pueden robarte tus datos bancarios

Irene Toribio Miércoles, 13 de septiembre 2023, 13:36 Comenta Compartir

Cuidado con este nuevo caso de 'phising', están suplantando al Sepe. El Servicio Público de Empleo Estatal alertó, este martes, a través de sus redes sociales oficiales, de un nuevo fraude que se está cometiendo bajo su nombre. Se trata de una oferta de empleo fraudulenta en la que, tras inscribirte, te solititan tus datos bancarios y documentos de identificación personal.

El proceso, explican, «se inicia tras participar en una oferta de Infojobs (portal de ofertas de empleo) donde las personas candidatas reciben una oferta de la supuesta empresa contratante a lo que le sigue la petición de descargar y rellenar un formulario del SEPE con datos personales y el número de cuenta bancaria». No es real, así que, cuidado si te has visto en esta situación. Siempre ten en cuenta que el Sepe nunca solicitará información personal y confidencial si no ha sido previamente autorizado por la persona usuaria y en los canales puestos a disposición del organismo, y no pedirá información personal hasta que no se formalice el contrato de trabajo.

Desde el organismo aconsejan:

- Sospecha si recibes un correo, SMS o WhatsApp.

- No te fíes si ves que contiene faltas de ortografía y/o un lenguaje no apropiado-

- Cuidado si te solicita aportar la información bancaria sin que se haya firmado el correspondiente contrato.

- Mantente alerta si te solicita aportar copias del DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir sin haber terminado el proceso selectivo y firmar el contrato.

- Recuerda que los correos del Sepe siempre llevan la terminación @sepe.es.

Para obtener asesoramiento técnico, psicosocial y legal cuentas con el número 017, puesto a disposición de la ciudadanía por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE): es un servicio gratuito y confidencial que funciona en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche los 365 días del año.