Alerta sanitaria para alérgicos e intolerantes a la leche por este dulce vendido en Extremadura

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha compartido una alerta sobre las cañas rellenas de cacao de la marca Dulcesol para personas alérgicas o intolerantes a la leche. Tal y como apuntan, se va a proceder a la retirada del producto por la ausencia de etiquetado precautorio (leche). La Aesan ha tenido conocimiento de dicho suceso a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), por una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.

La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Según las primeras informaciones, este te producto se ha distribuido a las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia, pero no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Datos del producto:

Nombre del producto: Caña rellena de cacao

Marca comercial: DULCESOL

Aspecto del producto: 3 unidades envadas en bolsa de plástiiico

Número de lote: 04G, 11G, 21G, 01H, 12H, 25H, 31H (varias fechas de caducidad)

Peso de unidad: 141 g

Temperatura: ambiente

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas/ intolerantes a la leche, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población no supone ningún riesgo.