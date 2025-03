Mantente alerta: Vuelve una conocida y peligrosa práctica para robarte

Irene Toribio Miércoles, 28 de agosto 2024, 15:36 | Actualizado 20:33h. Comenta Compartir

La oleada ha comenzado en Francia, tal y como apuntan desde medios internacionales, pero está llegando (o más bien volviendo) a nuestro país. Se trata de una vieja conocida entre las estafas y los robos: la del técnico que aparece en tu casa para arreglar un problema de tu domicilio o del edificio.

Suelen hacerse pasar por técnicos de Internet, como por ejemplo de la fibra óptica, y te piden entrar en tu casa para arreglar algún tipo de conexión, desperfecto o problema del edificio. Es importante que no caigas en su trampa y no les dejes pasar. Parece obvio, pero a veces parecen sumamente confiables y quizá no esperes que un delincuente actúe tan abiertamente y a la luz del día. Sin embargo, este falso técnico se mete en tu vivienda con la excusa de arreglarte la fibra óptica y, a partir de ahí, actúa. Puede ser que te atraque o que tome nota de todo para un posterior atraco.

Desde hace unas semanas llevan advirtiendo medios de comunicación franceses, como 'L'Indépendant' o 'Le Parisien, de que se ha extendido esta práctica en el país vecino, y ahora la estafa ha llegado a España.

Mantente alerta e informa a todos los miembros de tu casa, especialmente a los más pequeños o a la gente mayor, que suele ser más confiada. Además, si observas algo sospechoso, avisa a tus vecinos para que se mantengan también alerta en el edificio.

Si tienes dudas, es aconsejable que llames a la compañía con la que tienes contratada la fibra óptica. Además, es importante que llames a la policía y alertes de lo ocurrido. Se trata de un delito de suplantación de identidad que está penado en España.