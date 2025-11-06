HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un afortunado en el sorteo de Bonoloto gana 135.000 euros este jueves

La recaudación del sorteo ascendió a 2.170.044 euros

R. H.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:41

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 6 de noviembre, ha estado formada por los números 5, 12, 22, 40, 42 y 43. El número complementario es el 28 y el reintegro, el 2.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.170.044 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 135.157,56 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 86.180 de Tui (Pontevedra), situado en Avenida de Portugal, 46.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  3. 3 Fallece un hombre en un sex shop de León
  4. 4 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  5. 5 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  6. 6 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  7. 7 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  8. 8

    «El fentanilo debe estar bajo llave en el hospital», advierten los farmacéuticos
  9. 9

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  10. 10 Francisco Farrona, alcalde de La Zarza: «Ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un afortunado en el sorteo de Bonoloto gana 135.000 euros este jueves

Un afortunado en el sorteo de Bonoloto gana 135.000 euros este jueves