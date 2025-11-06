Un afortunado en el sorteo de Bonoloto gana 135.000 euros este jueves

R. H. Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:41 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 6 de noviembre, ha estado formada por los números 5, 12, 22, 40, 42 y 43. El número complementario es el 28 y el reintegro, el 2.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.170.044 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 135.157,56 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 86.180 de Tui (Pontevedra), situado en Avenida de Portugal, 46.

