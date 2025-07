AENA advierte a las personas sinhogar de Barajas que este jueves ya no podrán permanecer en el aeropuerto

Las personas sinhogar que durante meses han permanecido en la termina 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no podrán estar en las instalaciones del aeropuerto ... a partir de este jueves. Tal y como ha informado AENA en un comunicado este miércoles, esta información se está traslandado a las personas sinhogar que allí viven puesto que el centro de acogida del Ayuntamiento de Madrid planificado para ellas ya está disponible.

«Aena seguirá facilitando la indispensable y valiosa labor de los trabajadores sociales de los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid y de las entidades del Tercer Sector, que guían a estas personas a las instalaciones del Ayuntamiento, con el fin de avanzar de forma paulatina en su derivación total hacia el centro de acogida desde todas las terminales del aeropuerto», ha anunciado AENA en un comunicado, en el que recuerda que los aeropuertos no son infraestructuras preparadas para habitar, sino que son infraestructuras exclusivamente de paso, que no tienen en ningún caso las condiciones adecuadas para pernoctar«.

Con la derivación paulatina al centro de acogida, AENA, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, trata de poner fin a una crisis que obligó a las autoridades a establecer controles nocturnos de acceso a las terminales del aeropuerto debido a la cantidad de gente que acudía a las instalaciones a dormir. Una situación que en un primer momento fue utilizada por el Gobierno central y las autoridades madrileñas como una nueva discusión política pero que, tras varios cruces de acusaciones por la gestión de estas personas, AENA y el Ayuntamiento acordaron el 22 de mayo instalar un centro de acogida municipal y realizar un censo, a cargo de AENA, para conocer exactamente el número de personas que pernoctaban en el aeropuerto.

Sobre ello, no obstante, aunque AENA asegura que están ultimando los detalles para el tratamiento de los datos personales de las personas, el no contar con ello «no es indispensable para que los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid proporcionen la obligada primera atención de emergencia a las personas sin hogar, un colectivo muy sensible cuyo número se ha reducido de manera sustancial en las últimas semanas en el aeropuerto».